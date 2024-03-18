Крупные банки с октября обяжут давать возможность проводить платежи в бюджет через СБП

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Системно значимые банки с 1 октября 2024 года будут обязаны предоставлять клиентам возможность осуществлять платежи в бюджет через Систему быстрых платежей (СБП) при условии, что информация о начислениях, на основании которых осуществляются платежи, размещена в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), следует из указания ЦБ РФ.

С системой взаимодействуют все ведомства, банки, Госуслуги и другие участники. Ведомства направляют в ГИС ГМП, например, данные о задолженностях, штрафах, налогах, госпошлинах и присваивают им уникальный идентификатор начисления (УИН). УИН - это идентификатор из 20-25 цифр, по которому казначейство отслеживает, от кого и когда поступил платёж. Из ГИС ГМП данные о начислениях передаются на Госуслуги.

Банки с универсальной лицензией, которые не являются системно значимыми, должны внедрить этот функционал в следующие сроки в зависимости от того, какой из них наступает позднее: до 1 апреля 2025 года; по истечении девяти месяцев с даты получения банком универсальной лицензии; спустя девять месяцев с даты включения банка в состав участников внешней платежной системы, ОПКЦ которой предоставляет операционные услуги, услуги платежного клиринга при переводах с использованием сервиса быстрых платежей.

Указанием также расширяется график работы платежной системы Банка России: сервис срочного и несрочного перевода денежных средств будет предоставляться не только по рабочим дням, но и по воскресеньям (по субботам и в праздничные дни сервис не работает - прим. ИФ).

Кроме того, документ вводит возможность трансграничных переводов в СБП с участием иностранных поставщиков платежных услуг, а не только банков. В том числе указание дает возможность банкам-участникам СБП использовать систему для проведения трансграничных операций по поручению или в пользу физлиц с участием иностранного банка, являющегося банком-корреспондентом участника СБП, без регистрации инобанка в качестве косвенного участника СБП.

При этом данные о такой иностранной кредитной организации должны предоставляться в нормативно-справочную информацию платежной системы Банка России в соответствии с договором счета.

Кроме того, документ обяжет банки с универсальной лицензией (в том числе системно значимые) предоставлять клиентам-юрлицам и индивидуальным предпринимателям возможность электронного удаленного акцепта договорных условий об использовании СБП. Этот функционал должен быть внедрен до 1 октября 2024 года.