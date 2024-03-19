Группа "Синара" увеличила чистую годовую прибыль по РСБУ в 1,7 раза

Выручка уменьшилась на 9,1% - до 7,6 млрд рублей.

Доходы от реализации активов (акции, доли участия) составили 4 млрд рублей (52,6% выручки, снижение на 27,2% по сравнению с 2022 годом), от услуг по предоставлению поручительства - 1,85 млрд рублей (24,4% выручки, рост на 17,3%), от сдачи в аренду зданий и помещений - 583,2 млн рублей (7,7% выручки, рост на 7,2%).

Основные финансовые показатели АО "Группа Синара" (тысяси рублей):

2023 год 2022 год Динамика Выручка 7 605 746 8 366 108 -9,1% Себестоимость продаж 3 505 281 4 868 335 -28% Валовая прибыль 4 100 465 3 497 773 -17,2% Прибыль от продаж 4 100 465 3 497 773 -17,2% Прибыль до налогообложения 16 841 422 9 777 938 +1,7 раза Чистая прибыль 16 300 832 9 654 606 +1,7 раза

Кредиторская задолженность компании увеличилась с 7,71 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 13,65 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская - уменьшилась с 2,74 млрд рублей до 1,87 млрд рублей.

Группа "Синара" основана в 2001 году. Это диверсифицированная компания, которая объединяет предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления - транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент.