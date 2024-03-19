Группа "Синара" увеличила чистую годовую прибыль по РСБУ в 1,7 раза
Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Группа "Синара" в 2023 году получила чистую прибыль по РСБУ в размере 16,3 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2022 году, говорится в отчетности компании.
Выручка уменьшилась на 9,1% - до 7,6 млрд рублей.
Доходы от реализации активов (акции, доли участия) составили 4 млрд рублей (52,6% выручки, снижение на 27,2% по сравнению с 2022 годом), от услуг по предоставлению поручительства - 1,85 млрд рублей (24,4% выручки, рост на 17,3%), от сдачи в аренду зданий и помещений - 583,2 млн рублей (7,7% выручки, рост на 7,2%).
Основные финансовые показатели АО "Группа Синара" (тысяси рублей):
|2023 год
|2022 год
|Динамика
|Выручка
|7 605 746
|8 366 108
|-9,1%
|Себестоимость продаж
|3 505 281
|4 868 335
|-28%
|Валовая прибыль
|4 100 465
|3 497 773
|-17,2%
|Прибыль от продаж
|4 100 465
|3 497 773
|-17,2%
|Прибыль до налогообложения
|16 841 422
|9 777 938
|+1,7 раза
|Чистая прибыль
|16 300 832
|9 654 606
|+1,7 раза
Кредиторская задолженность компании увеличилась с 7,71 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 13,65 млрд рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская - уменьшилась с 2,74 млрд рублей до 1,87 млрд рублей.
Группа "Синара" основана в 2001 году. Это диверсифицированная компания, которая объединяет предприятия различных отраслей. Приоритетные бизнес-направления - транспортное машиностроение, финансовые услуги и девелопмент.