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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Чистая прибыль "Росэнергоатома" в 2023 году снизилась почти на 7%

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Концерн "Росэнергоатом" в прошлом году получил чистую прибыль в размере 115,43 млрд руб., говорится в отчетности компании по РСБУ.

Это на 6,9% меньше результата 2022 года.

Выручка компании составила 539,08 млрд руб. после 540,97 млрд руб. годом ранее. В частности, выручка от продажи мощности снизилась с 256,23 млрд до 226,1 млрд руб., электроэнергии – увеличилась с 254,63 млрд до 273,34 млрд руб.

Себестоимость увеличилась с 303,59 млрд до 334,04 млрд руб. Валовая прибыль в итоге составила 205,03 млрд руб. (-13,6%).

Прочие доходы компании выросли с 7,54 млрд до 31,32 млрд руб., расходы – снизились с 66,28 млрд до 55,76 млрд руб.

В состав АО "Концерн Росэнергоатом" входят 11 действующих атомных станций, включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС), а также научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС, проектно-конструкторский и технологический филиалы. В общей сложности в эксплуатации находятся 37 энергоблоков АЭС суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.

Как сообщал ранее Росстат, выработка электроэнергии российских АЭС в прошлом году составила 217 млрд кВт.ч (-2,8%).

Росэнергоатом
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