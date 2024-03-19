Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 июня в заочной форме

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет Сбербанка решил провести годовое собрание акционеров 21 июня 2024 года, говорится в сообщении банка.

Собрание пройдет в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 20 июня.

Дата закрытия реестра акционеров банка для участия в годовом собрании - 27 мая 2024 года (конец операционного дня).

Другие вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового собрания акционеров Сбербанка, набсовет рассмотрит на следующих заседаниях.

Вопрос о выплате дивидендов за 2023 год набсовет Сбербанка рассмотрит в апреле, заявил ранее президент - председатель правления банка Герман Греф. Тогда же он подтвердил планы кредитной организации направить на выплату дивидендов за 2023 год 50% чистой прибыли по МСФО.

Сбербанк в 2023 году получил 1 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза выше результата за 2022 год (287,8 млрд рублей). Если исходить из нормы выплаты в 50% от прибыли, то на дивиденды за 2023 год может быть направлено порядка 754 млрд рублей (что составляет 33,4 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию).

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство.