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ЦБ установил доптребования по инвестдоходу и сроку выплат для новых договоров ИСЖ и НСЖ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк России установил новые требования по выплате инвестдохода и предельному сроку выплат по вновь заключенным договорам инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), сообщает регулятор. Такие изменения вносятся в указание ЦБ от 5 октября 2021 года N5968-У.

"Эти и другие требования, предусмотренные указанием Банка России, вступят в силу с 1 апреля 2024 года и будут применяться в отношении новых договоров", - отмечается в сообщении ЦБ.

С этой даты страховые компании "будут не вправе отказывать клиентам в выплате дохода по договорам инвестиционного (ИСЖ) и накопительного (НСЖ) страхования жизни, ссылаясь на санкционную блокировку платежей от иностранных контрагентов", поясняет регулятор.

Документ устанавливает, что минимальный размер страховой суммы по ИСЖ и НСЖ, которая выплачивается клиенту при завершении срока страхования (по риску дожития), должен рассчитываться "с учетом возраста застрахованного, срока действия полиса и способа уплаты премии, а также будет зависеть от ключевой ставки Банка России на момент оформления договора".

При этом, как и прежде, страховая сумма по риску дожития не может быть меньше совокупных взносов страхователя. Благодаря этому многие клиенты смогут получить выплату в большем объеме. Требование к размеру страховой суммы не распространяется на полисы с премией 1,5 млн рублей и больше, а также на договоры с уплатой взносов в рассрочку в течение пяти лет и более.

Банк России также вводит указанием максимальный срок для выплаты: 30 дней с момента получения заявления от клиента.

В 2023 году более 1,1 млн граждан приобрели полисы ИСЖ и НСЖ. По статистике Банка России, свыше 80% таких договоров заканчивается дожитием, приводит данные регулятор.

Ранее, в декабре 2023 года, комментируя опубликованный проект изменений к указанию №5968-У, ЦБ отмечал, что "документ направлен на повышение ценности таких страховых продуктов для потребителей и защиту их интересов".

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