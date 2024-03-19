Сделки ПИФов, в активах которых есть пакеты в "стратегах" до 1% капитала, вывели из-под запрета указа №520

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вывел сделки паевых инвестиционных фондов (ПИФов), в активах которых есть пакеты в стратегических компаниях в пределах 1% капитала, из-под ограничений указа N520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Президентский указ "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" от 5 августа 2022 года запретил нерезидентам из недружественных России стран выходить без специального разрешения из активов, отнесенных к категории стратегических предприятий (их список утвержден президентским указом №1009), энергокомпаний, банков, предприятий по сервису и производству оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр, включая добычу и переработку золота, никеля, алмазов, металлов платиновой группы и др.

Ранее профучастники и ЦБ обращались в администрацию президента с предложениями по выводу ПИФов из-под ограничений указа. В частности, НАУФОР в своем письме обращала внимание, что под установленный запрет попадают не только иностранцы, но и российские паевые инвестиционные фонды в случае, если среди владельцев их паев имеется хотя бы одно иностранное лицо. В связи с этим управляющие компании данных ПИФов вынуждены избегать совершения сделок с российскими акциями стратегических предприятий, отмечала ассоциация.

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в мае 2023 года говорила, что предложение регулятора по выводу ПИФов из-под ограничений указа пока не нашло поддержки.