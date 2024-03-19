Экспорт швейцарских часов в феврале упал после более чем двух лет роста

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Экспорт швейцарских часов в феврале 2024 года упал на 3,8% г/г, до 2,15 млрд швейцарских франков, после более чем двух лет роста, сообщила во вторник Федерация швейцарской часовой промышленности.

Экспорт швейцарских часов - важный показатель для оценки потребления luxury-продукции, динамика показательна, в том числе для состояния спроса на бриллианты.

Спад был наиболее выраженным в материковом Китае (на 25,4%), на который приходится около 9% закупок часов. Упали в среднем на 3,5% продажи в ЕС. В остальных важных регионах, включая США (доля 17%), показатель вырос (в Штатах - на 5,5%).

Суммарный экспорт часов за два месяца был на 0,7% ниже уровня годичной давности.

В наиболее показательной для спроса в люксовом сегменте категории выше 3 тыс. франков, на которую приходится 80% доходов от экспорта наручных часов, стоимость экспорта упала на 1,8%. Экспорт часов с ценником между 500 и 3 тыс. франков уменьшился на 14%. Продажи часов стоимостью от 500 до 200 франков снизились на 4%, а самых дешевых часов - ниже 200 франков - остались на уровне февраля 2023 года.

Основной спад пришелся на стальные часы, продажи которых упали на 10,6% по стоимости. Экспорт часов с драгоценными металлами вырос на 0,2%.

По итогам 2023 года экспорт швейцарских часов достиг рекордных 26,7 млрд франков ($31 млрд), поднявшись на 7,6% к 2022 году.