Экспорт швейцарских часов в 2022 году вырос на 11%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Экспорт швейцарских часов за 2022 год увеличился на 11,4%, несмотря на действовавшие весь год антиковидные ограничения в Китае и высокую инфляцию во всем мире. Об этом свидетельствуют данные Федерации швейцарской часовой промышленности.

Швейцарские часовщики за минувший год экспортировали свою продукцию на общую сумму 24,8 млрд франков ($26,85 млрд).

Тем временем в декабре рост экспорта часов замедлился до 5,8% в годовом выражении с 10,9% в ноябре.

Декабрьские зарубежные продажи часов из драгоценных металлов подскочили на 14,3%, тогда как экспорт часов из стали сократился на 4,3%.

Наиболее сильный рост был зафиксирован в самом престижном сегменте (часы дороже 3 тыс. франков, рост на 13,3%) и в самой бюджетной категории (дешевле 200 франков, +9,7%), а экспортные продажи часов со средним ценником упали на 16,2%.

Крупнейшим рынком сбыта швейцарских часов остались США (310,4 млн франков, рост на 11,5%), второе место занял Китай (178,4 млн франков, падение на 22,5%), тройку замкнул Гонконг (147,4 млн франков, снижение на 19,8%).

Часовая федерация ожидает умеренного увеличения экспорта в 2023 году, несмотря на макроэкономические риски и высокую сравнительную базу.