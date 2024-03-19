Brent подорожала до $87,28 за баррель

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут во вторник вечером, трейдеры пытаются оценить перспективы баланса спроса и предложения на мировом рынке.

К 18:15 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,45%), до $87,28 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,53 (0,64%), до $83,25 за баррель.

В понедельник как Brent, так и WTI завершили торги на максимумах с конца октября прошлого года, в частности, из-за новостей об атаках украинских дронов на российские НПЗ.

"Цены на нефть достигли многомесячных максимумов, поскольку риск снижения предложения вновь оказался в центре внимания трейдеров, - сказал MarketWatch главный аналитик по нефтяному рынку Exinity Хань Тань. - Рынок получил "бычий" импульс в начале этой недели в связи с атаками на российские НПЗ, статданными из Китая, а также обещанием Ирака сократить экспорт нефти".

Хотя повреждение российских НПЗ было воспринято трейдерами как сигнал для роста цен на нефть, сырьевой аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуен считает, что долгосрочный ущерб для этих предприятий может вынудить Россию направить больше нефти на экспорт.

Ирак накануне заявил, что сократит экспорт нефти в ближайшие месяцы, чтобы компенсировать превышение квот на добычу, установленных в рамках ОПЕК+, в январе и феврале. Как сообщило Министерство нефти Ирака, экспорт нефти будет уменьшен до 3,3 млн баррелей в сутки (б/с). В феврале он составил 3,43 млн б/с.