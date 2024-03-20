Рынок акций США вырос, S&P 500 обновил рекордный максимум

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США завершили торги во вторник ростом, S&P 500 обновил рекордный максимум.

Трейдеры ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду.

Федрезерв не станет менять размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам и оставит ее в диапазоне 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля.

Еще в январе вероятность снижения ставки в марте оценивалась как "50 на 50", в конце 2023 года - примерно в 80%. Однако устойчивая инфляция не позволяет ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики и заставляет руководство центробанка выступать с заявлениями, призванными умерить ожидания рынка относительно сроков начала этого процесса.

В настоящее время рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в 2024 году, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен, и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения.

"Никто не ждет уменьшения ставки в среду, однако после "двойной дозы" данных об усилении инфляции в США, полученной на прошлой неделе, все задаются вопросом о том, не изменились ли планы ФРС относительно снижения ставки в июне", - отмечает управляющий директор трейдингового направления E-Trade Крис Ларкин, слова которого приводит Market Watch.

На прошлой неделе стало известно, что темпы роста потребительских цен и цен производителей в США ускорились в феврале.

Статданные, обнародованные во вторник, показали максимальный за 9 месяцев рост числа новостроек в США. Число домов, строительство которых было начато в феврале, увеличилось на 10,7% относительно предыдущего месяца и составило 1,521 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Акции Nvidia Corp. подорожали на 1,1% по итогам торгов. Накануне компания представила процессор Blackwell, предназначенный для использования в сфере ИИ-решений.

Стоимость бумаг Super Micro Computer Inc. упала на 9%. Производитель серверного оборудования и партнер Nvidia объявил о намерении разместить 2 млн собственных акций. За последний год бумаги Super Micro подорожали более чем в 10 раз благодаря уверенному росту продаж компании на фоне высокого спроса на его продукцию со стороны поставщиков ИИ-решений.

ADR китайского производителя электромобилей XPeng Inc. выросли в цене на 0,7% благодаря хорошей отчетности компании. XPeng сократила чистый убыток в четвертом квартале в 1,7 раза, при этом скорректированный показатель оказался лучше ожиданий.

Цена бумаг Fusion Pharmaceuticals Inc. подскочила в 2 раза после сообщения AstraZeneca о покупке компании. AstraZeneca заплатит $21 за акцию американской Fusion. Соглашение предусматривает дополнительные выплаты в размере до $3 за акцию при достижении определенных показателей. Общая сумма сделки оценивается в $2,4 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник увеличился на 320,33 пункта (0,83%) и составил 39110,76 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 29,09 пункта (0,56%) - до 5178,51 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 63,34 пункта (0,39%) и составил 16166,79 пункта.