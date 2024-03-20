Рубль почти не меняется к доллару и юаню на старте торгов на Московской бирже

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Доллар США слабо меняется, юань стабилен на Московской бирже утром в среду, рубль в безыдейном состоянии с учетом отсутствия ощутимой динамики на сырьевом рынке и фондовых площадках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 92,57 руб. (-8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 34,32 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени не изменился на Московской бирже и составил 12,83 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие заметных изменений валютного курса рубля к доллару и юаню на старте торгов связано с "вялой" динамикой мировых рынков капитала, в том числе нефтяных цен, которые снижаются в рамках коррекции после роста в ходе предыдущей сессии. Нацвалюта также находится под влиянием противоречивых внутренних и внешних факторов. Рубль начинает ощущать поддержку от постепенной активизации экспортеров на валютных торгах в преддверии налоговых выплат, однако некоторое давление оказывает новостной фон.

На 21-22 марта запланирован саммит глав государств ЕС. На второй день встречи к лидерам присоединятся председатели Европейского Центробанка и Еврогруппы, чтобы обсудить экономическую и финансовую ситуации.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что экономика Евросоюза должна быть поставлена на "военную основу", а закупка и доставка боеприпасов Украине ускорены.

"Крайне необходимы срочность, интенсивность и непоколебимая решимость. Нашей первоочередной задачей являются быстрое предоставление военной помощи Украине, и на основе недавних инициатив, подобных инициативе Чехии (по закупке снарядов для Киева - ИФ), ускоренная закупка и доставка боеприпасов на Украину", - написал Мишель в письме-приглашении членам Евросовета на саммит глав государств ЕС.

Кроме того, Мишель заявляет, что настало время "для реальной смены парадигмы в отношении безопасности и обороны" ЕС.

ЕС, считает председатель Евросовета, должен помочь оборонной промышленности получить доступ к частным и государственным фондам и уменьшить регламентирующие препятствия. Он указал на крайнюю важность обсуждения на этом саммите ситуации на Ближнем Востоке. Мишель также отметил необходимость активизировать усилия ЕС по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке, особенно в Ливане и Красном море.

Глава Евросовета также призвал "сосредоточиться на эффективном осуществлении и обеспечении соблюдения наших санкций, а также на активизации наших усилий по использованию непредвиденных прибылей от иммобилизованных активов" РФ.

Обсуждение использования для Украины непредвиденных доходов от замороженных российских активов будет сложным, и вероятно, не попадет в его итоговое заключение, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Мы видим, что значительное большинство государств-членов просит использовать их в рамках Европейского фонда мира. Это эффективная, признанная структура", - сказал источник, знакомя журналистов на условии анонимности с повесткой предстоящего Европейского совета.

В четверг и пятницу на заседании Евросовета планируется обсуждение 14-го пакета антироссийских санкций, в который могут быть включены, в том числе, марганцевая руда и оксид алюминия. Евросоюз с февраля 2022 года утвердил 13 пакетов санкций против России. Последний из них был утвержден 23 февраля.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $87,22 за баррель, что на 0,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,55 за баррель, что на 0,22% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду демонстрируют преимущественно слабую динамику с преобладанием позитива: китайский CSI 300 поднялся на 0,20%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,04%, южнокорейский Kospi окреп на 1,24%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,02%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 вырос на 0,56%. Токийская биржа закрыта, в Японии отмечают День весеннего равноденствия.

Фондовые индексы США завершили торги во вторник ростом, S&P 500 обновил рекордный максимум. Трейдеры ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду.

Федрезерв не станет менять размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам и оставит ее в диапазоне 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля.

В настоящее время рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в 2024 году, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен, и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения.