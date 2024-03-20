Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду отскочил вверх после распродаж накануне, поддержку покупателям оказывает улучшение внешней фондовой конъюнктуры и высокая нефть (Brent торгуется выше $87 за баррель); индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2% во главе с бумагами "ТКС Холдинга".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3271,67 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1112,75 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 2,4%.

Доллар стоит 92,63 рубля (-0,02 рубля).

Подорожали акции "ТКС Холдинг" (+2,4%), "Яндекса" (+1%), "Газпром нефти" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Татнефти" (+0,8%), расписки OZON (+0,7%), бумаги "РусГидро" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), Polymetal (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 3250-3280 пунктов.

Основная версия отката накануне – это решение правительства разрешить управляющим компаниям совершать сделки с ПИФами, в составе которых есть акции компаний, попадающих в перечень стратегических. Таким образом, УК теперь могут начать ребалансировку портфелей, что может привести к навесу предложения в некоторых акциях электроэнергетических, нефтегазовых, металлургических и финансовых компаний. Примечательно, что явно хуже рынка были бумаги "Газпром нефти" и "Роснефти", которые попадают в список стратегических предприятий, ранее опубликованный Мосбиржей, отмечает аналитик.

"Быстрого восстановления рынка не ждем, так как разрешение для управляющих компаний уже вступило в силу. Ожидаем увидеть "навес" продавцов в ключевых акциях нефтегазовых компаний. В то же время поддержать рынок могут акции "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка благодаря предстоящим дивидендным выплатам, а также отсутствию бумаг данных организаций в списке стратегических компаний "МосБиржи", - считает Головинов.

Сильное падение акций "Роснефти" и "Газпром нефти", вероятно, связано с тем, что у них низкий free float, порядка 11% и 4% соответственно. Таким образом, влияние продаж акций со стороны управляющих компаний именно в этих бумагах может быть особенно заметно. Сбербанк не включен в список стратегических компаний Мосбиржи. В то же время лучше рынка выглядят бумаги "ТКС Холдинга" - вероятно, весь навес предложения после редомициляции без проблем компенсируется высоким спросом со стороны инвесторов, полагает представитель Промсвязьбанка.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", наблюдательный совет Сбербанка назначил годовое общее собрание акционеров (ГОСА) на 21 июня, что разочаровало инвесторов, которые ожидали дату ГОСА в мае, и соответственно, выплату дивидендов еще до экспирации июньского фьючерса. Принадлежащая АФК "Система" лизинговая компания "Европлан" объявила о намерении провести IPO на "Московской бирже", листинг и начало торгов ожидаются в конце марта.

Откат рынка акций накануне стал реакцией на указ президента РФ, допускающий сделки с паями ПИФов, которые содержат акции стратегических предприятий, если они владеют не более 1% капитала в тех или иных стратегических компаниях. Как следствие, выросли опасения существенного увеличения объемов продаж на рынке, и инвесторы поспешили избавиться от акций крупнейших компаний, что оказало давление на широкий рынок.

Фондовые рынки США и Азии

В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,8% во главе с Dow, причем S&P 500 (+0,6%) обновил рекорд, превысив 5178 пунктов. Трейдеры ждут решений Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду.

Федрезерв не станет менять размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам и оставит ее в диапазоне 5,25-5,5% годовых на предстоящем заседании, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов. Ставка удерживается на этом уровне, максимальном за 22 года, с прошлого июля.

Устойчивая инфляция не позволяет ФРС начать смягчение денежно-кредитной политики и заставляет руководство центробанка выступать с заявлениями, призванными умерить ожидания рынка относительно сроков начала этого процесса.

В настоящее время рынок ожидает трех снижений ставки по 25 базисных пунктов в 2024 году, что соответствует прогнозу руководства ФРС, озвученному в конце прошлого года. В среду этот прогноз будет обновлен, и аналитики допускают, что новые ожидания будут предусматривать всего два снижения.

В Азии в среду также преобладает позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia просел на 0,04%, южнокорейский Kospi вырос на 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели в пределах 0,1%).

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия)

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также оставлена на уровне 3,95%. Обе ставки являются рекордно низкими.

В феврале китайский ЦБ опустил ставку по пятилетним кредитам на 25 базисных пунктов, стремясь поддержать экономику, испытывающую трудности в связи с продолжающимся спадом на рынке недвижимости и ослаблением потребительского доверия.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после уверенного подъема накануне и обновления максимума с октября в связи с опасениями снижения предложения на мировом рынке.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $87,13 за баррель (-0,3% и +0,6% накануне), апрельская цена WTI - $83,06 за баррель (-0,4% и +0,9% во вторник).

Внимание трейдеров направлено на данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы министерством энергетики страны в 17:30 МСК.

Оценки, обнародованные Американским институтом нефти (API) вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,519 млн баррелей.

Срок биржевого обращения апрельских фьючерсов на WTI истекает с завершением сессии в среду.