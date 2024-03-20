Минсельхоз не будет отменять экспортную пошлину на зерно, но готов ее скорректировать

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ не будет отменять экспортную пошлину на зерно, готов к ее корректировке исходя из текущих реалий для снижения финансовой нагрузки на производителей зерна.

Как сообщает Союз экспортеров зерна в своем телеграм-канале, об этом министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил в Госдуме на расширенном заседании комитета по аграрным вопросам.

"Мы эту тему обсуждали на протяжении трех лет. Пошлину мы отменять не будем, но тем не менее мы ее готовы корректировать, исходя из текущих реалий. Мы это делали в начале прошлого сельхозсезона, сделаем в начале этого сельхозсезона. Я не могу сказать конкретные цифры, на какие мы скорректируем эту пошлину, но финансовую нагрузку на производителей зерна мы постараемся снизить", - сказал министр, процитированный в сообщении.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

С июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу – до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.