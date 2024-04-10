Эксперт отметил рост экспорта из России нишевых зерновых культур

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Россия в этом сезоне (с 1 июля 2023 года) экспортировала 659 тысяч тонн нишевых зерновых культуру, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее (282 тысячи тонн), сообщил эксперт зернового рынка Александр Корбут на конференции "Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма".

"У нас хороший экспорт: уже сейчас отгрузили 53 млн тонн зерна, это значительно больше, чем в прошлом году. Структура экспорта изменилась: существенно выросли поставки не основных зерновых культур - это овес, рожь и др. То есть идет поиск ниш на мировом рынке", - сказал он.

Как отметил Корбут, рост экспорта был достигнут в основном в начале сезона. "Дальше началась стагнация. Будет ли дальнейший рост? Большие сомнения. У стран-импортеров, вообще-то говоря, не очень много денег, поэтому мы не видим роста цен на зерно. Да, они подросли, мы уже вышли на $210 за тонну, но с $200 до $210 мы шли два месяца. И пока те тендеры, которые проходят, показывают, что наши ключевые ближневосточные импортеры хотят пшеницу от $203 до $211 за тонну на FOB Новороссийск. Это достаточно серьезное явление", - сказал он, отметив, что не видит факторов существенного роста цен на мировом рынке.

"Соответственно, и начинать новый сезон (с 1 июля 2024 года - ИФ) будем с низких цен. И экспортные пошлины будут добивать зерновой сектор все дальше и дальше", - предупредил он.

По его словам, от экспортных пошлин на зерно и подсолнечник бюджет получил 600 млрд рублей, вернули аграриям, по разным данным, от 20 млрд до 60 млрд рублей. Фактически изъято больше, потому что упали внутренние цены. "Где-то триллиона полтора из зернового производства, из растениеводства выкачано - со всеми вытекающими последствиями. Вместе с тем себестоимость производства растет. В этом году, по моим оценкам, рост сохранится, но в меньшей степени", - считает он.

Как отметил Корбут, экспортные пошлины сейчас формируют порядка 40% бюджета сельского хозяйства, поэтому их отмены ждать не стоит. "Ни один нормальный управленец-чиновник не откажется от этих ресурсов. Поэтому какие-то корректировки будут, но это будут именно корректировки", - полагает он.

По оценке эксперта, сбор зерна в России в этом году с учетом новых территорий составит 146 млн тонн, в том числе "под 94,5-95 млн тонн пшеницы". "Это умеренный прогноз, - уточнил он. - Прогноз по масличным очень консервативный - 31,2 млн тонн".

В 2023 году с учетом новых территорий было собрано 147 млн тонн зерна.