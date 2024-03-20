РСТ ожидает подорожания летнего отдыха за рубежом на 10-15% в 2024 г.

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Летний отдых за границей в этом году подорожает на 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на цены будет влиять как волатильность курсов валют, так и конкуренция между направлениями, считает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Традиционный лидер летнего сезона - Турция. В этом году страна не повышала цены в валюте, как год назад, но инфляционная составляющая у них есть и довольно высокая. В среднем ждем роста цен по Турции на уровне 10%, в других странах может быть выше. На рост итоговых рублевых цен пакета влияет также волатильность курсов валют. Рубль показывает разное значение по отношению к евро-доллару, он будет давить на цены на всех зарубежных направлениях", - сказал эксперт, которого цитирует пресс-служба РСТ.

По его словам, на цены будет влиять также конкуренция между направлениями.

"Мы видим, например, что уже второй год подряд ОАЭ делают очень существенные скидки на летний сезон, оттягивая клиентов с других направлений, прежде всего, Турции, и отчасти влияя на турецкие цены", - заметил Горин.

По его словам, заметного роста спроса на зарубежный летний отдых сейчас нет.

"Есть оживление в раннем бронировании отдельных массовых направлений, отелей, типов номеров, но в принципе ажиотажа нет. Ситуация может измениться к сезону в зависимости от политической ситуации, платежеспособности туристов. Сейчас в топе продаж Турция, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Мальдивы. И, конечно, Египет. Традиционно это самое бюджетное зарубежное пляжное направление, но и здесь после снижения цен в январе-феврале мы видим постепенный рост", - уточнил Горин.

Он добавил, что рост цен на российских и зарубежных направлениях в этом году сопоставим.

По словам генерального директора компании TEZ Tour Воскана Арзуманова, цены на заграничный отдых на массовых зарубежных направлениях выросли вдвое с 2000 года.

"В этом году мы постараемся удержать их на уровне прошлого года. В том числе за счет раннего бронирования, которое в этом году идет гораздо активнее, чем год назад. Но при этом не надо забывать, что в прошлом году туры бронировались при курсе доллара 75 рублей, а сейчас - уже почти 100", - заключил он.