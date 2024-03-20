Отскок рынка акций РФ вверх сдерживался просевшей нефтью и укреплением рубля

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду умеренно подрос в рамках коррекции после отката накануне, отскок сдерживался просевшей нефтью (Brent упала ниже $86 за баррель) и укреплением рубля на фоне ожиданий итогов заседаний Федрезерва США (среда) и ЦБ РФ (пятница) по ключевым ставкам. Индекс МосБиржи остался ниже 3270 пунктов после роста днем выше 3285 пунктов; в лидерах роста выступили акции "Ростелекома" (+4,3%), во "втором эшелоне" просел Росбанк (-4,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3267,1 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1113,87 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,8%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 92,43 рубля (-0,22 рубля).

Подорожали акции "Ростелекома" (+4,3% и +3,7% "префы"), расписки OZON (+3,8%), бумаги "АЛРОСА" (+3,4%), "Яндекса" (+3,1%), "Аэрофлота" (+2,3%), "НЛМК" (+1,8%), "префы" "Транснефти" (+1,5%, до 1606,5 рубля), бумаги "Северстали" (+1,3%), Polymetal (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), акции "Норникеля" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%, до 4,062 рубля).

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО за 2023 год выросла на 22,2% - до 296,5 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Таким образом, чистая прибыль за IV квартал составила 51,2 млрд рублей. Консенсус-прогноз предполагал, что за последний квартал 2023 года компания получит 45,9 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Интер РАО" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 0,326 руб. на акцию, сообщила компания (доходность 8% годовых - прим ИФ). Дивидендная отсечка установлена на 3 июня.

Подешевели акции "Газпром нефти" (-2,4%), "Мечела" (-2,1%), "ТКС Холдинг" (-2%), "Сургутнефтегаза" (-1,8%), "НОВАТЭКа" (-1,8%), "РусГидро" (-1,6%), "Роснефти" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1,1%), "ММК" (-0,6%), АФК "Система" (-0,6%), ОК "Русал" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), ВТБ (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), "Магнита" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ВУШ Холдинг" (+8,6%), ПАО "Артген" (+7,5%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+4,6%), расписки "Эталона" (+3,8%), Росдорбанка (+3,1%), "Детского мира" (+2,8%), ПАО "Группа Черкизово" (+2,8%).

Подешевели акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (-5% и -7,1% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (-4,3%), ПАО "ТНС энерго" (-4,3%), Росбанка (-4,1%, до 135,2 рубля), ПАО "Европейская электротехника" (-4%), SFI (-3,9%), ПАО "Центр международной торговли" (-3,8%).

Акции Росбанка, поднимавшиеся утром на 8,5% (до 153 рублей за штуку) на новостях о цене размещения ценных бумаг "ТКС Холдинга" в рамках допэмиссии для покупки Росбанка, затем перешли к снижению.

Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" определил параметры допэмиссии акций в рамках сделки по покупке Росбанка. Холдинг по закрытой подписке может разметить 130 млн обыкновенных акций по цене 3 тыс. 423,62 рубля за одну штуку. Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет 445,071 млрд рублей. Внеочередное собрание акционеров "ТКС Холдинга" по вопросу допэмиссии акций пройдет в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней - 8 мая 2024 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 137,29 млрд рублей (из них 47,36 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 12,62 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 8,42 млрд рублей на акции "Роснефти").

Мнение экспертов

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в среду преимущественно двигался в "плюсе", индекс МосБиржи показал умеренный восстановительный рост после волны фиксации прибыли накануне. Сдерживался подъем склонностью рубля к укреплению и ценовым спадом в нефти, которая, впрочем, все еще удерживается вблизи максимумов с осени 2023 года.

На внешних площадках наблюдается сдержанное затишье. Рынки ждут итогов заседания ФРС: снижения процентных ставок не предвидится, но инвесторы будут внимательно вслушиваться в риторику руководства регулятора. Сигналы Федрезерва в моменте могут значимо влиять на динамику рисковых активов, включая сырье, через движения глобального доллара. В четверг решение по ставке также примет Банк Англии. Из важных публикаций и статданных интерес в четверг будут представлять ежемесячный отчет ЕЦБ, предварительные оценки индексов PMI европейских стран и США за март; VK опубликует финансовые результаты за IV квартал 2023 года, "Сегежа Групп" - годовую отчетность по МСФО. Прогноз по индексу МосБиржи на 21 марта - 3235-3325 пунктов, полагает Бахтин.

Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, индекс МосБиржи в среду на отскоке попытался вернуться к отметке 3300 пунктов, тем самым сохранив восходящий среднесрочный тренд, однако пока усилия "быков" тщетны из-за просевшей нефти. На рынке наблюдаются отдельные растущие акции, где отыгрываются внутренние идеи. В частности, шестые торги подряд выросли акции "Яндекса" на фоне продолжающегося процесса редомициляции компании. Выросли также акции "Транснефти" на фоне сильного отчета по МСФО за 2023 год.

Учитывая сохранение инфляции в РФ на повышенном уровне, можно предположить, что ЦБ РФ может более продолжительное время удерживать ставку на повышенном уровне в 16% годовых (решение по ставке ЦБ примет в пятницу и даст комментарий относительно будущей монетарной политики).

Федрезерв США в среду также, вероятно, оставит ключевую ставку без изменения на уровне 5,25-5,5% годовых. Инвесторы ожидают комментариев в отношении будущей монетарной политики и надеются, что в текущем году все-таки начнется цикл снижения ставки (инвесторы закладывают первое снижение ставки ФРС в июне), отмечает эксперт.

Нефть Brent в среду снижается из-за осторожности игроков в ожидании итогов заседания ФРС. При этом признаки дефицита нефти на рынке удерживают цены вблизи 4-месячного максимума (Brent торгуется вблизи $86 за баррель). В США статданные показывают сокращение запасов сырья вторую неделю подряд, что, вероятно, связано с повышением активности на нефтеперерабатывающих заводах США. Все это позволяет надеяться, что в ближайшей перспективе цены останутся вблизи верхней границы ожидаемого диапазона на текущий год $80-90 за баррель, считает Кравченко.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global (FFG) Наталья Мильчакова, корпоративные новости помогли росту рынка акций.

Несмотря на то, что рынок ожидает решения ФРС США по процентной ставке и новостей ожидается больше негативных, чем позитивных, хорошие корпоративные новости сгладили тревогу от ожидаемых новостей из-за рубежа. Рост индекса РТС поддерживался также укреплением рубля.

Цена нефти Brent в среду снизилась, несмотря на более глубокое, чем ожидалось, снижение коммерческих запасов нефти в США - видимо, из-за опасений снижения спроса. Среди лидеров роста на российском фондовом рынке оказались депозитарные расписки "Яндекса", скорее всего, в ожидании положительных новостей о реструктуризации бизнеса.

Также аналитик отметила рост "префов" "Транснефти" в ожидании дивидендов. Выручка "Транснефти" в 2023 году выросла на 10,4% (до 1,33 трлн руб.) ввиду индексации тарифов на трубопроводную транспортировку нефти на уровень инфляции. Дивидендная политика компании предполагает перечисление акционерам не менее 50% чистой прибыли по МСФО, что позволяет прогнозировать выплаты в пределах 205-211 руб. на оба типа акций и предполагает высокую доходность (в диапазоне 12,5-13% годовых), считает Мильчакова.

В четверг индекс МосБиржи может колебаться в коридоре 3200-3300 пунктов, заключила представитель FFG.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Яндекса" (3916,8 рубля) в среду продолжили обновление максимумов с января 2022 года и недалеки от достижения психологически важного уровня 4000 руб. "Транснефть" в среду сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в 2023 году на 21%, до рекордных 306,6 млрд руб. Рынок оценил результаты нефтяника как позитивные и ждет объявления об итоговых годовых дивидендах, доходность по которым годом ранее составила около 12%, став одной из самых высоких на рынке, отмечает аналитик.

Бумаги многих нефтяных компаний продолжили начатое накануне коррекционное снижение, наблюдающееся после роста на предыдущих сессиях, вызванного дивидендными ожиданиями. В банковском секторе в среду стало известно, что цена размещения акций "ТКС Холдинг" в рамках допэмиссии для покупки Росбанка может составить 3423,62 руб. на бумагу (против текущей цены 3146 руб.). ТКС планирует разместить 130 млн акций по закрытой подписке. Котировки ТКС скорректировались вниз после утреннего роста.

На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдается консолидация в преддверии подведения итогов заседания ФРС и возможного ужесточения тона регулятора на ближайшие месяцы. Глава ЕЦБ Лагард в среду отметила макроэкономические данные за июнь как ориентир для дальнейших решений по процентным ставкам. Индексы МосБиржи и РТС по-прежнему не находят значимых драйверов движения в условиях высоких доходностей гособлигаций и перспективы сохранения ставки ЦБ РФ на уровне 16% годовых в ближайшие месяцы, заключила Кожухова.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "ИВА Партнерс" Артем Тузов считает, что отчетность "Транснефти" вызывает неоднозначную реакцию, поскольку рост выручки на 10,5% можно назвать скромным, он оказался фактически на уровне инфляции. "Транснефть" не заработала в выручке ничего от обесценения рубля или рост выручки с прокачки нефти сопровождался падением объемов прокачки, считает он.

При этом, компания сократила на 67% финансовые расходы на фоне роста ключевой ставки. В итоге, чистая прибыль выросла всего на 13%. Исходя из выплаты 50% чистой прибыли по МСФО, можно ожидать выплату за 2023 год около 157 млрд рублей дивидендами, что на 30% выше дивидендов за 2022 год, то есть около 217 рублей на акцию (дивидендная доходность около 13,5% годовых), отметил Тузов.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, приобретение "ТКС Холдингом" Росбанка выглядит интересным ходом, так как позволит компании полноценно выйти на рынок корпоративного кредитования и усилить свои позиции в сегменте МСП (малого и среднего предпринимательства), для которого "ТКС Холдинг" имеет уже развитые сервисы, а также получить некоторую синергию за счет ипотечного сегмента, где у Росбанка достаточно сильные позиции, считает он.

Вместе с тем, сделка все же не несет очевидной значительной синергии ввиду сильно различающихся бизнес-моделей кредитных организаций, считает эксперт. Поэтому на первый план выходит стоимость сделки. Учитывая озвученные параметры и текущие рыночные реалии, дополнительная эмиссия в 445 млрд руб. выглядит объемно: Сбербанк, один из лидеров банковской отрасли, оценивается в 1,1 капитала, а привлекаемый "ТКС Холдингом" объем подразумевает оценку Росбанка в 1,95 капитала. В то время как сам Росбанк, даже после ралли последних дней, оценивается рынком в 0,96 капитала.

По мнению Локтюхова, оценка Росбанка, от которого не ожидается сильного органического роста, составляет 1,1-1,2 капитала. Более высокая оценка может несколько ухудшить инвестиционный кейс по "ТКС Холдингу". Вместе с тем, сама сделка позволяет рассчитывать на более привлекательную дивидендную политику, которую, как сообщила компания, планируется принять до конца года. Опасения относительно суммы сделки и ее эффективности будут способствовать повышенной волатильности акций "ТКС Холдинга" и спровоцируют реализацию инвесторами навеса предложения после редомициляции. Тем не менее, акции "ТКС Холдинга" останутся интересными для среднесрочного инвестирования, считает Локтюхов.

Зарубежные рынки

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (австралийский ASX Australia просел на 0,04%, южнокорейский Kospi вырос на 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), в Европе динамика смешанная (индексы DAX, CAC 40 и FTSE изменились в пределах 0,1%), как и в США (индексы к 18:50 МСК также изменились в пределах 0,1%).

Биржи Японии в среду были закрыты в связи с праздником (День весеннего равноденствия)

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также оставлена на уровне 3,95%. Обе ставки являются рекордно низкими.

В феврале китайский ЦБ опустил ставку по пятилетним кредитам на 25 базисных пунктов, стремясь поддержать экономику, испытывающую трудности в связи с продолжающимся спадом на рынке недвижимости и ослаблением потребительского доверия.

Нефть

На нефтяном рынке в среду цены снизились, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в Соединенных Штатах и ждут итогов заседания Федеральной резервной системы.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $85,92 за баррель (-1,7% и +0,6% накануне), апрельская цена WTI - $81,73 за баррель (-2,1% и +0,9% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на рекордные за 2 месяца 1,952 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 13 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина упали на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 624 тыс. баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,35 млн баррелей, дистиллятов - на 87 тыс. баррелей.

Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 18 тыс. баррелей за неделю, которая завершилась 15 марта. Неделей ранее показатель сократился на 220 тыс. баррелей.

Итоги заседания Федрезерва станут известны в 21:00 по московскому времени. Рынок практически уверен в том, что ключевая процентная ставка останется на прежнем уровне в 5,25-5,5%, однако регулятор может пересмотреть свой прогноз относительно числа снижений ставки в 2024 году. Текущий прогноз предусматривает три сокращения стоимости заимствований, новый может предполагать всего два понижения.