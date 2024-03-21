Европейские акции закрылись без выраженных изменений

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили с разнонаправленными изменениями торги в среду, инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии решений Федеральной резервной системы США и Банка Англии.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 уменьшился менее чем на 0,01% и составил 505,21 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,01%, французский CAC 40 - на 0,48%. Тем временем германский DAX прибавил 0,15%, итальянский FTSE MIB - 0,09%, испанский IBEX 35 - 0,48%.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Великобритании в феврале выросли на 3,4% в годовом выражении после подъема на 4% в предыдущем месяце, сообщило в среду статистическое управление страны. Таким образом, инфляция ослабла до минимума с сентября 2021 года. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал повышение цен в прошлом месяце на 3,5%.

В Германии цены производителей (индекс PPI) в феврале опустились на 0,4% за месяц при ожидавшемся снижении на 0,1%. Падение относительно февраля 2023 года составило 4,1%, в то время как прогнозировалось сокращение на 3,8%.

Промышленное производство в Италии в январе упало на 1,2% относительно предыдущего месяца и на 3,4% за год. Эксперты в среднем ожидали сокращения на 0,6% и 2,8%. Показатель в годовом выражении зафиксировал спад по итогам двенадцатого месяца подряд, причем темпы снижения в январе были максимальными с августа прошлого года.

Цена акций Kering рухнула почти на 12%. Французская холдинговая компания, владеющая известными модными брендами, представила прогноз, согласно которому продажи Gucci в первом квартале упадут на 20% из-за слабого спроса в Азии.

Эта новость вызвала снижение стоимости бумаг других производителей товаров класса "люкс", в том числе LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,6%), Pernod Ricard (-1%), Burberry (-3,3%).

Рыночная стоимость Endesa поднялась на 1,1% после того, как испанская энергетическая компания анонсировала программу выкупа своих акций на сумму 13,7 млн евро.

Швейцарская фармацевтическая компания Lonza Group AG объявила о покупке производственного предприятия Roche Holding AG в США за $1,2 млрд и планах инвестировать в него около $560 млн. При этом компания улучшила прогноз среднегодовых темпов роста продаж в 2024-2028 гг. до 12-15% с ранее ожидавшихся 11-13%. Котировки акций Lonza выросли на 5,7%, Roche - на 0,8%.

Котировки бумаг крупнейших нефтепроизводителей региона опустились вслед за ценами на нефть: BP Plc - на 0,9%, Shell - на 0,1%, TotalEnergies - на 0,6%.