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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Скорректированная EBITDA En+ в 2023 году снизилась на 31%

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA En+ за 2023 год уменьшилась на 30,8%, до $2,157 млрд, говорится в сообщении компании.

Снижение произошло на фоне результатов металлургического сегмента "Русала", скорректированная EBITDA которого сократилась до $786 млн с $2,03 млрд в 2022 году.

Скорректированная EBITDA энергетического сегмента En+ в 2023 году увеличилась на 3% и составила $1,292 млрд.

Маржинальность по скорректированной EBITDA опустилась за год до 14,7% с 18,8% годом ранее.

Чистая прибыль группы в 2023 году сократилась на 61,2%, до $716 млн. На показатель повлияло в том числе снижение доли в прибыли "Норильского никеля" (En+ контролирует 26,4% акций).

Выручка En+ за 2023 год уменьшилась на 11,5% и составила $14,648 млрд. Выручка энергетического сегмента снизилась на 7,7%, в основном из-за ослабления рубля, и составила $3,587 млрд. Сохранение объемов генерации и общее повышение цен на электроэнергию были нивелированы значительным ростом курса доллара США в течение года, пояснила компания.

В 2023 году капитальные затраты En+ упали на 15,4%, до $1,448 млрд, в том числе капзатраты энергетического сегмента сократились на 16,9% вследствие падения курса рубля, составив $394 млн.

Чистый долг группы снизился на 13,9% по состоянию на конец 2023 года и составил $8,717 млрд по сравнению с $10,123 млрд, главным образом за счет частичного погашения. Чистый долг энергетического сегмента снизился на 23,9%, до $2,938 млрд.

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