Дефицит счета текущих операций США в IV кв. упал до минимума с начала 2021 года

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале 2023 года уменьшилось на $1,6 млрд (на 0,8%) и составило $194,8 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны.

Это минимальный показатель с первого квартала 2021 года.

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале дефицит составлял $196,4 млрд, а не $200,3 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста показателя с объявленного ранее уровня июля-сентября до $209 млрд, согласно данным Trading Economics.