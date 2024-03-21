Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Дефицит счета текущих операций США в IV кв. упал до минимума с начала 2021 года

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале 2023 года уменьшилось на $1,6 млрд (на 0,8%) и составило $194,8 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны.

Это минимальный показатель с первого квартала 2021 года.

Согласно пересмотренным данным, в третьем квартале дефицит составлял $196,4 млрд, а не $200,3 млрд, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста показателя с объявленного ранее уровня июля-сентября до $209 млрд, согласно данным Trading Economics.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Nvidia стал самым быстрорастущим американским брендом по стоимости

Nvidia стал самым быстрорастущим американским брендом по стоимости

Глава РСПП Шохин согласен, что дифференциация НДФЛ назрела

Brent подешевела до $85,64 за баррель

Brent подешевела до $85,64 за баррель

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам на 359 млрд рублей

Новак 22 марта обсудит с нефтяниками поставки топлива на внутренний рынок

Силуанов предложил законодательно запретить маркировку импортного алкоголя за рубежом

Силуанов предложил законодательно запретить маркировку импортного алкоголя за рубежом

Плановое задание для ФТС по перечислениям в бюджет в 2024 году превышает 7 трлн рублей

VK купила 25% цифрового банка "Точка" за 11,6 млрд рублей

VK купила 25% цифрового банка "Точка" за 11,6 млрд рублей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });