На сибирское месторождение импактных алмазов "Проявление Таас" не нашлось желающих

Импактные алмазы отличаются абразивными качествами и термостойкостью

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) не получил заявок на участие в торгах на право пользования недрами участка импактных алмазов "Проявление Таас" на Таймыре, аукцион признан несостоявшимся, сообщается в материалах на сайте torgi.gov.ru.

Стартовый размер разового платежа на торгах, которые были намечены на 29 марта, составлял 336,03 млн рублей. Заявки принимались с 13 февраля по 14 марта.

Площадь "Проявления Таас" составляет 24,13 кв. км, месторождение расположено в северной части Попигайской котловины на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в 18 км от поселка Маяк.

По данным Центрсибнедр, прогнозные ресурсы коренных алмазов категории P2 в пределах "Проявления Таас" составляют 61,3 млн карат.

Кроме "Проявления Таас" Центрсибнедра также выставляли на торги участок "Месторождение Встречное" по стартовой цене 44,86 млрд рублей. Этот участок расположен в 6-8 км к юго-западу от "Проявления Таас", его площадь составляет 32,14 кв. км, а прогнозные запасы коренных алмазов категории P1 - 14,45 млрд карат.

В середине марта в Минприроды "Интерфаксу" сообщали, что Центрсибнедра не смогли найти претендентов на месторождение Встречное.

Импактные алмазы - это особый вид алмазов, которые образовались из графита в результате произошедшего 36 млн лет назад столкновения крупного астероида с поверхностью Земли в районе Попигайского метеоритного кратера (или Попигайской астроблемы) диаметром 100 км. На территории находящегося на севере Красноярского края кратера, который занимает 4-е место в мире по размеру, в 70-е годы прошлого века было разведано два крупных алмазных месторождения - Ударное (запасы 7 млрд карат) и Скальное (140 млрд карат). Эти запасы превышают суммарные запасы всех известных в мире алмазоносных провинций. Информация об импактных алмазах Попигая в советское время была засекречена.

Импактные алмазы не представляют ювелирной ценности и их размеры чрезвычайно малы, но данный вид превышает по абразивным качествам и термостойкости обычные кимберлитовые алмазы или синтезированные в лаборатории аналоги. Доля технических алмазов (не ювелирного качества) в выручке алмазодобытчиков в настоящее время незначительна, так как их нишу в промышленности занимают синтетические камни. Освоение месторождений Попигая не начиналось из-за удаленности региона, отсутствия технологии для обработки такого вида сырья и неопределенности по поводу рентабельности.