Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

На сибирское месторождение импактных алмазов "Проявление Таас" не нашлось желающих

Импактные алмазы отличаются абразивными качествами и термостойкостью

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) не получил заявок на участие в торгах на право пользования недрами участка импактных алмазов "Проявление Таас" на Таймыре, аукцион признан несостоявшимся, сообщается в материалах на сайте torgi.gov.ru.

Стартовый размер разового платежа на торгах, которые были намечены на 29 марта, составлял 336,03 млн рублей. Заявки принимались с 13 февраля по 14 марта.

Площадь "Проявления Таас" составляет 24,13 кв. км, месторождение расположено в северной части Попигайской котловины на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, в 18 км от поселка Маяк.

По данным Центрсибнедр, прогнозные ресурсы коренных алмазов категории P2 в пределах "Проявления Таас" составляют 61,3 млн карат.

Кроме "Проявления Таас" Центрсибнедра также выставляли на торги участок "Месторождение Встречное" по стартовой цене 44,86 млрд рублей. Этот участок расположен в 6-8 км к юго-западу от "Проявления Таас", его площадь составляет 32,14 кв. км, а прогнозные запасы коренных алмазов категории P1 - 14,45 млрд карат.

В середине марта в Минприроды "Интерфаксу" сообщали, что Центрсибнедра не смогли найти претендентов на месторождение Встречное.

Импактные алмазы - это особый вид алмазов, которые образовались из графита в результате произошедшего 36 млн лет назад столкновения крупного астероида с поверхностью Земли в районе Попигайского метеоритного кратера (или Попигайской астроблемы) диаметром 100 км. На территории находящегося на севере Красноярского края кратера, который занимает 4-е место в мире по размеру, в 70-е годы прошлого века было разведано два крупных алмазных месторождения - Ударное (запасы 7 млрд карат) и Скальное (140 млрд карат). Эти запасы превышают суммарные запасы всех известных в мире алмазоносных провинций. Информация об импактных алмазах Попигая в советское время была засекречена.

Импактные алмазы не представляют ювелирной ценности и их размеры чрезвычайно малы, но данный вид превышает по абразивным качествам и термостойкости обычные кимберлитовые алмазы или синтезированные в лаборатории аналоги. Доля технических алмазов (не ювелирного качества) в выручке алмазодобытчиков в настоящее время незначительна, так как их нишу в промышленности занимают синтетические камни. Освоение месторождений Попигая не начиналось из-за удаленности региона, отсутствия технологии для обработки такого вида сырья и неопределенности по поводу рентабельности.

Минприроды Центрсибнедра Проявление Таас
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Эксперты снова отвели Нью-Йорку место главного финцентра мира

Эксперты снова отвели Нью-Йорку место главного финцентра мира

Nvidia стал самым быстрорастущим американским брендом по стоимости

Nvidia стал самым быстрорастущим американским брендом по стоимости

Глава РСПП Шохин согласен, что дифференциация НДФЛ назрела

Brent подешевела до $85,64 за баррель

Brent подешевела до $85,64 за баррель

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры к рыбопромышленникам на 359 млрд рублей

Новак 22 марта обсудит с нефтяниками поставки топлива на внутренний рынок

Силуанов предложил законодательно запретить маркировку импортного алкоголя за рубежом

Силуанов предложил законодательно запретить маркировку импортного алкоголя за рубежом
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });