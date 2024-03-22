VK в 2023 году выплатила windfall tax на сумму 104 млн рублей с учетом скидки

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK в 2023 году выплатил налог на сверхприбыль (так называемый windfall tax) на сумму 104 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Отмечается, что руководство VK пришло к выводу, что отдельные компании группы являются плательщиками данного налога.

При этом VK воспользовалась возможностью снижения суммы налога.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, введен с 1 января 2024 года. Ставка налога составляет 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог нужно было уплатить не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

Сумму налога можно было снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

VK - крупнейшая по числу пользователей российская технологическая компания. VK владеет соцсетями "ВКонтакте" и "Одноклассники", контентными платформами "Дзен" и "Новости", "Почтой Mail.ru". Компания также развивает музыкальные и видеосервисы, сервисы для общения и знакомств, образовательные платформы, игровую площадку, магазин мобильных приложений RuStore и ряд других. Компания также развивает набор продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов.

Крупнейшим акционером VK является АО "МФ Технологии", контролирующее 57,3% голосов интернет-холдинга (4,8% - экономическая доля). В числе совладельцев МФТ - "СОГАЗ" и "Газпром-медиа холдинг" (им принадлежит по 45% МФТ), еще 10% МФТ - у "Ростеха".

Кроме того, акционером VK является принадлежащая его менеджменту компания "Сингулярити Лаб", купившая акции, которыми ранее владела структура Naspers - Prosus (25,7% экономическая и 12,3% голосующая доля по данным на 31 декабря 2021 года). Акционерами также являются китайские Alibaba Group (9,5% и 4,5%) и Tencent (7% и 3,3%).

По итогам 2023 года выручка VK составила 132,8 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA - 495 млн рублей, чистый убыток - 30,8 млн рублей.