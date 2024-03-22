СД "ЛУКОЙЛа" рекомендовал финальные дивиденды в 498 руб. на обыкновенную акцию

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2023 года в размере 498 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну обыкновенную акцию), сообщила компания.

Консенсус-прогноз по размеру финальных дивидендов компании составлял 686,4 рубля на акцию. Ближе всех оказался прогноз BCS Global Markets - 573 рубля.

Реестр для получения дивидендов закрывается 7 мая.