Биржевые цены на бензин за две недели выросли на 14%, на дизтопливо - на 11%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Цены на автомобильный бензин на бирже за две недели в среднем подорожали на 14%, на дизельное топливо - на 11%, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость Аи-92 на бирже за данный период выросла на 14,5%: с 47 408 руб./т 11 марта до 54 263 руб./т 22 марта. Аи-95 подорожал на 13,4%: с 57 737 руб./т 11 марта до 65 448 руб./т 22 марта.

Биржевые цены на дизельное топливо в течение этого времени росли чуть меньшими темпами. По итогам двух недель стоимость летнего сорта на СПбМТСБ увеличилась на 11,3%: с 60 533 руб./т 11 марта до 67 396 руб./т 22 марта.

Стоимость нефтепродуктов на бирже растет в последнее время на фоне новостей об инцидентах на ряде нефтеперерабатывающих заводов России. На минувшей неделе в результате атаки БПЛА возгорания фиксировались на НПЗ в Кстовской промзоне Нижнего Новгорода, на нефтезаводе в Рязани, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в Ростовской области. Также предпринимались попытки атаковать Киришский НПЗ в Ленинградской области, но все дроны были сбиты на подлете к заводу. НПЗ в Нижнем Новгороде, Рязани и Ленинградской области относятся к числу крупнейших в России.

Между тем стоимость нефтепродуктов в рознице, согласно данным Росстата, пока держится на прежних уровнях и не демонстрирует роста.

В среду министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что обсуждается возможность увеличения производства топлива на НПЗ, где оно не было остановлено, а также корректировка графика плановых ремонтов. "Есть потенциал увеличения выпуска топлива на НПЗ, где не было остановлено производство. Обсуждаем с предприятиями корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ в связи с инцидентами на ряде заводов. Дополнительные меры для стабильного топливообеспечения связаны, в том числе с увеличением выпуска моторного топлива и со снятием логистических ограничений", - перечислил он.

Вице-премьер РФ Александр Новак в пятницу проводит совещание о ситуации на рынке топлива.