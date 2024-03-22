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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Страны ЕС в январе увеличили в 83 раза импорт нефтепродуктов из Азербайджана

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Страны Европейского союза (ЕС) в январе 2024 года импортировали из Азербайджана около 19,7 тыс. тонн нефтепродуктов, что в 83 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из расчетов агентства "Интерфакс-Азербайджан", основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

В денежном выражении поставки выросли в 42 раза, примерно до 11,3 млн евро.

Львиная доля импорта пришлась на Грецию, в которую из Азербайджана в январе было поставлено около 18,7 тыс. т нефтепродуктов примерно на 10,5 млн евро.

Как сообщалось ранее, в 2023 году страны ЕС, по данным Евростата, увеличили импорт нефтепродуктов из Азербайджана в 17,4 раза по сравнению с 2022 годом, примерно до 306,9 тыс. тонн. В стоимостном выражении импорт вырос в 12,3 раза, примерно до 186,5 млн евро.

ЕС Азербайджан нефть
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