Рубль в пятницу упал к мировым валютам после укрепления в предыдущие сессии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань укрепились на Московской бирже по итогам пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине на закрытии позиций перед выходными днями и после роста в предыдущие сессии. В ходе торгов рубль нейтрально отреагировал на решение Банка России второй раз сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, так как оно было ожидаемо рынком.

Курс доллара США составил 92,8 руб./$1 в 19:00, что на 73,25 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,29 руб./EUR1, подорожав на 20,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 49,4 копейки, до 96,17 руб. Курс китайского юаня поднялся на 1,9 копейки - до 12,75 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным мировых валютам по итогам торгов пятницы на закрытии позиций после роста в предыдущие дни и перед выходными днями. Ранее в ходе торгов рубль не отреагировал на решение Банка России второй раз сохранить ключевую ставку на уровне 16%, так как оно было ожидаемо рынком и уже было учтено в котировках. Аналитики единогласно прогнозировали именно такое решение ЦБ РФ.

"Текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась. Пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике", - говорится в сообщении регулятора.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, отмечается в документе. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Пик текущей инфляции в РФ был пройден осенью 2023 года, пик годовой инфляции ожидается в течение второго квартала 2024 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ. "Пик текущей инфляции (месячной с поправкой на сезонность - ИФ), на наш взгляд, пройден осенью (2023 года - ИФ), но в годовых цифрах пик инфляции может быть во втором квартале (2024 года - ИФ)", - сказала она.

Банк России по-прежнему считает, что сможет приступить к снижению ключевой ставки скорее во втором полугодии, также сообщила Набиуллина. "Мы обсуждали траекторию ключевой ставки. К снижению можно будет приступить после того, как для нас будет убедительным устойчивое снижение инфляции. Пока, по нашей оценке, это произойдет скорее во второй половине года", - заявила глава ЦБ.

"Динамика инфляции и баланс рисков для ее прогноза - это ключевые факторы для выбора дальнейшей траектории ключевой ставки, включая момент возможного перехода к снижению ставки", - добавила Набиуллина.

Она также сообщила, что на заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 22 марта сложился широкий консенсус за ее сохранение на текущем уровне, альтернативные варианты предметно не обсуждались, но шла дискуссия о будущей траектории и сигнале".

Банк России по-прежнему считает, что требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами должно носить временный характер, а информацией о финальном решении продлить эту истекающую в апреле меру до конца 2024 года не располагает. "Мне об этом неизвестно", - заявила председатель Банка России, отвечая на вопрос, есть ли уже окончательное решение о продлении действия указа президента по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. "Вы нашу позицию знаете, я, наверное, ее не буду повторять", - сказала Набиуллина на пресс-конференции.

Указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами был подписан президентом РФ в октябре 2023 года, он действует до 30 апреля 2024 года. Продление действия указа до конца 2024 года поддерживает правительство РФ.

Комментарии аналитиков

"Рубль сегодня демонстрирует типичное пяточное снижение, связанное с уходом рыночных игроков из рисков. Рубль также не показал реакцию на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 16%. На будущей неделе влияние на рубль может оказать налоговый период", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль на Мосбирже к вечеру сохранял слабость к доллару, евро и юаню. Российская валюта наименее уверенно чувствовала себя по отношению к доллару, который укреплял позиции на Forex. ЦБ РФ по итогам очередного заседания при этом ожидаемо оставил процентную ставку на уровне 16% и указал на перспективу продолжительного сохранения жесткой денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целевым уровням. Рубль завершает неделю на некотором расстоянии от важных краткосрочных значений 93,50 руб. за доллар, 102,10 руб. за евро и 13,05 руб. за китайский юань, которые отделяют его от развития нисходящего движения. В конце месяца поддержку российской валюте, впрочем, должен оказывать налоговый период", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Разница в динамике в валютных парах может объясняться ростом доллара США на глобальном рынке. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), держится на максимуме за три недели в связи с растущими ожиданиями, что большинство крупных мировых ЦБ перейдет к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем Федеральная резервная система США.

Американский ЦБ на этой неделе подтвердил, что планирует снизить базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов в 2024 году, однако его прогнозы на следующие 2 года предполагают, что ставка будет находиться на более высоких уровнях, чем ожидалось ранее.

Банк Англии, оставивший ставку в четверг на уровне 5,25% годовых, дал понять, что близок к смягчению денежно-кредитной политики. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ранее на этой неделе дала понять, что европейский регулятор может снизить ключевые ставки в июне.

Вероятность того, что ЕЦБ понизит ключевую процентную ставку в ближайшие несколько месяцев, возросла, заявил в пятницу глава Бундесбанка и член управляющего совета ЕЦБ Йоахим Нагель. Снижение произойдет скорее в июне, чем в апреле, когда состоится очередное заседание ЕЦБ, цитирует MNI слова Нагеля, который входит в состав совета управляющих ЕЦБ. По его словам, ЕЦБ готов понизить ключевую процентную ставку, даже если Федеральная резервная система США не предпримет аналогичный шаг.

Нефть

Нефть дешевеет вечером в пятницу и завершает неделю лишь незначительным ростом. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 опустилась на 0,36% до $85,47 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,41% до $80,74 за баррель.

Давление на нефтяной рынок оказывает подъем курса доллара, поскольку это снижает инвестиционную привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют. Кроме того, негативным фактором стали данные о более быстром сокращении активности в промышленном секторе еврозоны.

В то же время поддержку котировкам оказывают сильные прогнозы глобального спроса на топливо на текущий год.

Итоги торгов

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 66,19 копейки, до 92,6118 руб./$1, и уменьшил курс евро на 14,8 копейки, до 100,217 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу вырос на 56,39 копейки по отношению к четвергу и составил 92,5161 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 68,92 копейки, увеличившись до 92,6156 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 095,985 млн, из которых $282,204 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $813,781 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня", напротив, упал на 42,64 копейки, до 100,0579 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 9,55 копейки, до 100,2206 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR576,845 млн, из которых EUR132,486 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR444,359 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в пятницу смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 марта опустилась на 15 базисных пунктов - до 15,54% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца в пятницу остались на прежнем уровне - 15,76% и 15,93% годовых соответственно, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно четверга на 1 базисный пункт, до 15,36% годовых.