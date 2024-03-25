Российский рынок акций открылся в минусе после теракта в Crocus City Hall

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались со снижения котировок большинства blue chips после произошедшего вечером 22 марта теракта в концертном зале Crocus City Hall.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,6%, до 3253,14 пункта, индекс РТС снизился на 0,7%, до 1105,59 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,5%.

Доллар подешевел на 10 копеек до 92,7 рубля.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,5%), "Норникеля" (-1,4%), "НЛМК" (-1,3%), "Московской биржи" (-1,1%), ОК "Русал" (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), "Северстали" (-1%), "ММК" (-1%), Polymetal (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги АФК "Система" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,7% "префы"), "Интер РАО" (-0,6%), расписки OZON (-0,6%), акции "Татнефти" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%), банка ВТБ (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), "ТКС Холдинг" (+0,3%).

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, российский рынок акций вполне способен показать усиление негативных тенденций на фоне роста геополитических рисков. На прошлой неделе российский рынок акций показал снижение вторую неделю подряд. Несмотря на активный сезон отчетности и приближение сезона дивидендов, индекс МосБиржи не смог преодолеть отметку 3260 пунктов. В определенной степени инвесторов разочаровали и более низкие финальные дивиденды "ЛУКОЙЛа" за 2024 год, отмечает эксперт.

"Дополнительным давлением на рынок станут последствия теракта в Москве и атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы за выходные. Ожидается, что на текущей неделе индекс МосБиржи может продолжить снижение, двигаясь к уровню поддержки 3150 пунктов", - считает Кабаков.

На Уолл-стрит на текущей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на данных по инфляции в США - в пятницу будет опубликован февральский индекс цен на личные потребительские расходы (PCE). Позитивные экономические перспективы и умеренные сигналы от ФРС мотивируют инвесторов обратить внимание не только на акции технологического сектора, но и на сектора финансов, промышленности и энергетики, полагает представитель "Финама".

Как отмечают аналитики "Цифра брокер", нефть сохраняет потенциал роста, что оказывает поддержку рынку акций РФ.

По данным Bloomberg, все индийские НПЗ отказываются принимать российскую нефть, которую перевозят танкеры "Совкомфлота". На данном этапе переживать по этому поводу преждевременно, поскольку Индия не сможет компенсировать российскую нефть американской - объем всего экспорта нефти из США в 2023 году достиг рекордных 4,1 млн б/с в среднем, в то время как Индия в феврале 2024 года импортировала из России 1,2 млн б/с, учитывая сокращения закупок из-за опасений вторичных санкций, отмечают эксперты. Вместе с тем отказ от сотрудничества с таким крупным игроком, как "Совкомфлот", взвинтит фрахтовые ставки на фоне и без того существующего мирового дефицита мощностей в сегменте морских перевозок, полагают аналитики "Цифра брокер".

"Европлан" установил ценовой диапазон IPO на уровне 835-875 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в пределах 100-105 млрд руб. В рамках IPO материнская структура "ЭсЭфАй" предложит до 15 млн акций, или 12,5% от уставного капитала. Ожидаемый объем IPO, таким образом, составляет около 12,5-13,1 млрд рублей. Сбор заявок завершится 28 марта, торги акциями начнутся 29 марта, отмечают эксперты.

В США в пятницу индексы акций изменились на 0,1-0,8%: просели S&P 500 (-0,1%) и Dow (-0,8%), но подрос Nasdaq (+0,2%). По итогам минувшей недели Dow вырос почти на 2%, показав лучшие темпы роста с декабря; S&P 500 прибавил 2,3%, Nasdaq - 2,9%. Ключевыми событиями для мировых рынков на прошлой неделе стали заседания центробанков.

В среду Федеральная резервная система ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, однако руководители Федрезерва обрадовали участников рынка, оставив в силе прежний прогноз, предусматривающий три снижения ставки в текущем году. По мнению экономистов, Федрезерв может снизить ставки дважды или трижды в течение этого года, при этом важен сам факт снижений, а их количество не сильно повлияет на рынок.

В Азии в понедельник преобладает негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia подрос на 0,6%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2%).

Внимание инвесторов на этой неделе будет сосредоточено, в том числе, на данных об изменении потребительских цен в прошлом месяце в Австралии и Токио (индикатор, позволяющий оценить инфляцию в целом в Японии), пишет Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут после снижения в конце прошлой недели из-за усиления геополитической напряженности и обеспокоенности трейдеров в отношении вероятных перебоев с поставками на мировой рынок.

К 10:02 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4%, до $85,72 за баррель (-0,5% в пятницу), майские фьючерсы на WTI дорожали до 0,4%, до $80,94 за баррель (-0,5% в пятницу).

Совбез ООН 22 марта не принял проект резолюции США по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести к прекращению огня в секторе Газа, из-за вето России и Китая.

Йеменские хуситы в субботу запустили четыре противокорабельные баллистические ракеты в район следования принадлежащего Китаю нефтяного танкера Huang Pu, шедшего в Красном море под панамским флагом, сообщило Центральное командование ВС США.

В долгосрочной перспективе факторами, способствующими подъему котировок, остаются сохранение ограничений на добычу странами ОПЕК+ и атаки украинских дронов на российские НПЗ, которые, по оценке ряда экспертов, привели к сокращению объемов нефтепереработки в стране более чем на 10%, пишет Trading Economics.