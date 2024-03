Фьючерсы на фондовые индексы США дешевеют

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы опускаются в понедельник, трейдеры ждут новых катализаторов роста после подъема рынка до очередных максимумов на прошлой неделе.

"Когда катализаторов роста мало, а котировки являются довольно высокими, рыночные риски особенно ощутимы, - отмечает глава направления исследований и стратегии BFT IM в Париже Жанна Ассераф-Биттон. - Ближайшие недели будут более сложными".

В понедельник рынок ждет отчета Минторга США о продажах новостроек в стране в феврале. Кроме того, на этой неделе будут обнародованы окончательные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о расходах и доходах американцев в феврале, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Акции Apple Inc., Alphabet Inc. и Meta Platforms Inc. (признана в России экстремистской организацией и запрещена) дешевеют на предварительных торгах соответственно на 0,7%, 0,5% и 0,6%. Еврокомиссия инициировала проверки этих компаний на предмет выполнения ими условий нового закона о цифровых рынках Digital Markets Act (DMA).

"Еврокомиссия подозревает, что меры, принятые компаниями, не обеспечивают эффективного выполнения ими обязательств, предусмотренных DMA", - сообщила ЕК и добавила, что начнет собирать информацию, касающуюся практик Amazon.com Inc. (-0,1%).

Бумаги Boeing Co. подорожали на 3,9% после сообщения о том, что главный исполнительный директор компании Дэвид Калхун покинет свой пост в конце 2024 года. Председатель совета директоров Ларри Келлнер уйдет в отставку в мае, после годового собрания акционеров, сообщила Boeing. Новым председателем станет Стив Моллекопф, бывший гендиректор Qualcomm. Стэн Дил, президент и гендиректор подразделения, выпускающего гражданские самолеты Boeing, покинет компанию немедленно.

Акции Intel Corp. подешевели на 4%, Advanced Micro Devices Inc. (AMD) - на 3,7%. Как сообщила Financial Times, власти Китая ввели новые правила, требующие от госучреждений замены иностранных технологий местными решениями, что будет означать постепенный отказ от использования в ПК и серверах чипов Intel и AMD.

Новые правила также предусматривают постепенный отказ от операционной системы Windows от Microsoft Corp. и баз данных, разработанных иностранными компаниями, пишет газета. Акции Microsoft теряют в цене 0,6%.

Значение июньского фьючерса E-mini на индекс S&P 500 к 15:55 по Москве в понедельник снизилось на 0,3%, до 5277,5 пункта. Котировка июньского фьючерса E-mini на индекс Dow Jones уменьшилась к этому времени на 0,17%, до 39800 пунктов. Фьючерс на индекс Nasdaq 100 на июнь опустился на 0,53%, до 18477 пунктов.