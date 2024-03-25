Рубль в понедельник не изменился к бивалютной корзине на нейтральном новостном фоне

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Доллар США немного подешевел, евро развернулся вверх после снижения в первой половине дня и также лишь слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник; рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и нейтрального новостного фона.

Курс доллара США составил 92,58 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 21,5 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,42 руб./EUR1, подорожав на 13,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,9 копейки, до 96,1 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,85 копейки - до 12,78 руб.

Комментарии экспертов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги понедельника слабой разнонаправленной динамикой в основных валютных парах в условиях нейтрального новостного фона. Ранее в ходе торгов рубль слегка дорожал перед единым днем уплаты налогов, который приходится на четверг, 28 марта. В этот день в бюджет должны быть перечислены НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и квартальный НДД. По оценке аналитиков SberCIB Investment Research, объем налоговых выплат в этом месяце может достичь 2 трлн рублей.

Участники торгов продолжают анализировать итоги пятничного заседания Банка России, который второй раз решил сохранить ключевую ставку на уровне 16%, а также заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной в ходе итоговой пресс-конференции.

Банк России по-прежнему считает, что сможет приступить к снижению ключевой ставки скорее во втором полугодии, сообщила Набиуллина. "Динамика инфляции и баланс рисков для ее прогноза - это ключевые факторы для выбора дальнейшей траектории ключевой ставки, включая момент возможного перехода к снижению ставки", - пояснила глава ЦБ.

Она также сообщила, что на заседании совета директоров Банка России по ключевой ставке 22 марта сложился широкий консенсус за ее сохранение на текущем уровне, альтернативные варианты предметно не обсуждались, но шла дискуссия о будущей траектории и сигнале.

Банк России по-прежнему считает, что требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами должно носить временный характер, а информацией о решении продлить эту истекающую в апреле меру до конца 2024 года не располагает. "Мне об этом неизвестно", - сказала глава Банка России, отвечая на вопрос, есть ли уже окончательное решение о продлении действия указа президента по обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

Эта неделя будет короткой для большинства мировых бирж – в пятницу они будут закрыты в связи с пасхальными праздниками. В среду Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила ключевую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%, однако руководители Федрезерва обрадовали участников рынка, оставив в силе прежний прогноз, предусматривающий три снижения ставки в текущем году.

Днем ранее Банк Японии повысил ставку впервые с 2007 года и впервые с 2016 года вывел ее из отрицательной территории. Японский ЦБ также прекратил практику таргетирования доходности 10-летних гособлигаций.

А днем позже Банк Англии оставил ставку на уровне 5,25%, но дал понять, что близок к смягчению денежно-кредитной политики. За сохранение ставки проголосовали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), причем два члена MPC, ранее настаивавшие на необходимости повышения ставки, изменили свою позицию и проголосовали за ее сохранение на прежнем уровне.

Также на прошедшей неделе центробанки Австралии и Китая сохранили свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне, ЦБ Швейцарии неожиданно снизил стоимость заимствований на 25 базисных пунктов (б.п.), а ЦБ Турции - повысил на 500 б.п. Центральный банк Тайваня поднял ставку на 12,5 б.п.

"Прошлая неделя была очень насыщенной для мировых рынков. По результатам заседаний ФРС и ЦБ РФ приняли решения оставить ключевые ставки без изменений. Рубль и доллар отреагировали на эти события сдержанно. Отечественная валюта укрепилась до уровня 92,7 за доллар, в связи с чем мы сдвигаем свой прогнозный диапазон в сторону увеличения - 90-94 руб./$1. Считаем, что триггером для дальнейших значительных движений рубля может стать решение о продлении (или приостановлении) принудительной продажи валютной выручки экспортерами, которое будет принято в апреле (напомним, данная мера вводилась как временная в октябре 2023 года)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"Рубль сегодня торгуется в районе 92,5 по отношению к доллару США. Курсу рубля продолжают оказывать поддержку сравнительно высокие цены на нефть и жесткая монетарная политика ЦБ. Более того, на текущей неделе рубль будут поддерживать налоговый период и повышенные продажи валюты экспортерами. В марте нефтегазовые компании будут платить поквартальный налог на дополнительные доходы (НДД), что заметно повысит налоговые выплаты. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 91-94 руб./$1", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Нефть

Цены на нефть растут в понедельник на фоне усиления геополитической напряженности и опасений перебоев в поставках сырья на мировой рынок.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 повысилась на 1,49%, до $86,7 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,54%, до $81,9 за баррель.

В минувшие выходные стало известно, что йеменские хуситы запустили четыре противокорабельные баллистические ракеты в район следования принадлежащего Китаю нефтяного танкера Huang Pu, который шел в Красном море под панамским флагом.

Между тем в минувшую пятницу Совбез ООН не принял проект резолюции США по поддержке дипломатических усилий, которые могут привести к прекращению огня в секторе Газа, из-за вето РФ и Китая.

Страны ОПЕК+, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, в коалиции пока не видят необходимости корректировать объемы производства.

Итоги торгов

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 марта на 16,43 копейки, до 92,7761 руб./$1, и увеличил курс евро на 14,81 копейки, до 100,3651 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник вырос на 26 копеек по отношению к пятнице и составил 92,7761 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 15,08 копейки, увеличившись до 92,7664 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 019,889 млн, из которых $281,723 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $738,166 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 27,21 копейки, до 100,33 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 14,53 копейки, до 100,3659 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR583,715 млн, из которых EUR175,198 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR408,517 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в пятницу смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 марта опустилась на 19 базисных пунктов - до 15,35% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц упала в понедельник на 4 базисных пункта, до 15,74% годовых, на 3 месяца - осталась на прежнем уровне - 15,93% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно пятницы на 6 базисных пунктов, до 15,42% годовых.