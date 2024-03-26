Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен большинства blue chips на фоне благоприятной нефтяной конъюнктуры (Brent торгуется в районе $86,7 за баррель) и некоторого улучшения настроений на внешних фондовых площадках; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2% во главе с бумагами "Газпрома", подогретыми корпоративными новостями.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3288,72 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1116,62 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 92,75 рубля (+0,17 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+1,5%), "РусГидро" (+1,3%), "Яндекса" (+1,2%), "Роснефти" (+1%), ВТБ (+0,9%), "ММК" (+0,9%), АФК "Система" (+0,9%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "Газпром нефти" (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,7% "префы"), "Московской биржи" (+0,7%), "ТКС Холдинг" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%), ОК "Русал" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), Polymetal (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,1%).

Поддержкой для акций "Газпрома" стала новость о том, что концерн купит 27% в "Сахалинской энергии", на которую ранее претендовал "НОВАТЭК".

Правительство РФ утвердило ООО "Сахалинский проект" новым покупателем невостребованной доли 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская энергия". Ранее правительство утверждало покупателем на эту долю дочернюю компанию "НОВАТЭКа" – ООО "НОВАТЭК Московская область".

Компания "Сахалинский проект" зарегистрирована в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Единственный учредитель – компания группы "Газпром" – ООО "Газпром Сахалин Холдинг".

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-2,9%), "Норникеля" (-0,6%), "МТС" (-0,2%).

Комментарии аналитиков

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, рынок акций РФ во вторник сохранит оптимистичный настрой, а индекс МосБиржи может подняться выше отметки 3300 пунктов.

"Ожидаем сохранения спроса на бумаги "Газпрома", которые сильно отстают от рынка. Поэтому появление любых позитивных новостей способно привести к бурному росту акций компании. Также предпочтение отдаем бумагам "Газпром нефти" и "Роснефти". Акции обеих компаний протестировали свои 200-дневные средние после сильного падения. Надеемся, что снижение бумаг завершилось, и они готовы хотя бы частично восстановить потери", - отмечает аналитик.

Спрос на акции "Газпрома" вырос после сообщений о том, что компания получит долю в проекте "Сахалин-2", на которую ранее претендовал "НОВАТЭК", пояснил Головинов.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, никаких особых причин для роста нефти в начале недели не было, во вторник цены Brent стабилизировались чуть ниже $87 за баррель. Это сильное сопротивление, пробой которого спровоцирует попытки движения выше $90 за баррель. Основным драйвером роста является приближение сезона увеличенного спроса на топливо, а также отставание нефти от многих других сырьевых активов, считает эксперт.

Отскок рынка акций РФ вверх в понедельник после просадки на новостях о теракте в Crocus City Hall говорит об отсутствии настроя на нисходящую коррекцию. В то же время на серьезный подъем не стоит рассчитывать, поскольку для него нет свободных денег и драйверов, считает эксперт.

Тем временем, продолжается прием заявок на участие в IPO крупнейшей российской независимой лизинговой компании "Европлан". Если верить прогнозам "Эксперт РА", то в этом году отрасль может вырасти на 18%, что совсем неплохо. А если учесть, что по "Европлану" обещает быть серьезная переподписка, то есть смысл участвовать в IPO. Обычно чем больше переподписка, тем сильнее рост бумаги в первые часы или дни после начала торгов, отметил Антонов.

Фондовые индексы в США и Азии

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-0,4% во главе с Dow, рынок взял передышку в начале последней недели первого квартала, которая будет короткой в связи с пасхальными праздниками.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за IV квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница). В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали неожиданное снижение продаж новостроек в США в прошлом месяце на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 662 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в феврале до 675 тыс. домов, по данным Trading Economics.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, австралийский ASX Australia – на 0,4%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite – на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 1,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

На этой неделе инвесторы ждут публикации индексов деловой активности в промышленном секторе и секторе услуг Китая, а также индекса PCE в США.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после роста накануне.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 во вторник составила $86,65 за баррель (-0,1% и +1,6% накануне), майская цена WTI - $81,86 за баррель (-0,1% и +1,6% в понедельник).

Поддержку котировкам оказывают эскалация напряженности на Ближнем Востоке, конфликт России и Украины, а также сокращение добычи в РФ и снижение числа буровых установок в США, пишет MarketWatch.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на одну и составило 509 единиц. Число газовых установок тем временем опустилось на четыре, до 112.

Между тем в результате атак украинских дронов нефтеперерабатывающие мощности РФ сократились примерно на 400 тыс. баррелей в сутки, по оценке аналитиков StoneX.