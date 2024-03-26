Винодельческий проект семьи Ткачева в Геленджике в 2023 году увеличил выручку на 5%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Винодельческий комплекс "Шато де Талю" в Геленджике завершил прошлый год с ростом выручки по РСБУ на 5% относительно 2022 года, до 358,817 млн рублей, сообщается в отчетности компании.

Начиная с 2019 года выручка компании росла ежегодно.

Себестоимость продаж при этом снизилась в 1,5 раза до 253,36 млн рублей. В результате валовая прибыль составила 105,457 млн рублей против 160,448 млн рублей убытка, полученного годом ранее. Убыток от продаж сократился в 3,6 раза до 100,428 млн рублей.

Чистый убыток компании снизился на 34% и составил 227,59 млн рублей.

Площади виноградников "Шато де Талю" превышают 183 гектара, в том числе в плодоносящем возрасте – более 100 га, сообщается на сайте компании. Объем производства винодельческой продукции – 1,4 млн бутылок в год.

Как сообщалось, "Шато де Талю" в июле 2020 года приступило к розливу первой партии вин премиум-класса. Суммарные инвестиции в проект составили почти 2,6 млрд рублей, в том числе 70% – финансовые средства РСХБ. Проект включает полный цикл производства вина: от выращивания винограда защищенного наименования места происхождения и защищенного географического указания до производства напитка и его последующей реализации. Для этого на площади 101,3 га с 2007 года высажены виноградники 4 белых и 5 красных европейских и автохтонных сортов. Построена винодельня мощностью 1,65 млн бутылок в год вин от класса стандарт до суперпремиума.

В сентябре 2021 года при винзаводе было открыт ресторанно-дегустационный комплекс как часть инвестиционного проекта. Его стоимость составила 250 млн рублей.

Винодельческий комплекс является частью туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства".

По данным ЕГРЮЛ, 99% в уставном капитале компании принадлежит Ольге Ткачевой (по данным СМИ – супруге экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева), еще 1% – у ООО "РСХБ-Финанс".