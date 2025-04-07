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Винодельческий проект семьи Ткачева увеличил годовую выручку в 1,4 раза

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Винодельческий комплекс "Шато де Талю" в Геленджике завершил 2024 год с ростом выручки по РСБУ в 1,4 раза относительно 2023 года, до 499,858 млн рублей, сообщается в отчетности компании.

Начиная с 2019 года выручка компании растет ежегодно. Как уточняется в отчете, выручка от реализации вина в 2024 году составила 406,97 млн рублей. Аналогичные данные за предыдущий год компания не раскрывала.

Себестоимость продаж при этом выросла почти в 1,8 раза, до 448,95 млн рублей. В результате, валовая прибыль снизилась вдвое и составила 50,9 млн рублей, а убыток от продаж вырос в 1,5 раза, до 158,9 млн рублей.

Чистый убыток компании снизился в 2,4 раза, до 95,4 млн рублей.

Как отмечается в пояснениях к отчету, убыток обусловлен тем, что "Шато де Талю" - молодое предприятие, "которое планомерно входит в рынок". В настоящее время для расширения географии и наращивания объема продаж вина разработана новая стратегия. Она предусматривает ребрендинг существующих позиций и создание новых, которые займут свободные ценовые ниши.

Планируется увеличение средней цены продажи (с 360 до 555 рублей за бутылку) за счет наращивания доли реализации премиального вина на 34% и снижения доли "эконом сегмента" на 55%, поясняется в отчете.

На начало 2024 года площадь виноградников компании составляла 178,3 га, в том числе плодоносящих - 125,46 га, молодых - 52,84 га. В 2024 году было заложено еще 2,65 га. Затраты на закладку и уход за виноградниками составили 227 млн рублей.

Как сообщалось, "Шато де Талю" планирует к 2027 году увеличить объем производства винодельческой продукции в 1,5 раза к показателю 2024 года - до 1,8 млн бутылок вина в год за счет увеличения площади плодоносящих виноградников.

В июле 2020 года комплекс "Шато де Талю" приступил к розливу первой партии вин. Суммарные инвестиции в проект составили почти 2,6 млрд рублей, в том числе 70% - финансовые средства РСХБ. Проект включает полный цикл производства вина - от выращивания винограда до производства напитка и его последующей реализации. Для этого с 2007 года были высажены виноградники 4 белых и 5 красных европейских и автохтонных сортов и построена винодельня.

В 2021 году при винзаводе был открыт ресторанно-дегустационный комплекс как часть инвестиционного проекта. Его стоимость составила 250 млн рублей.

Винодельческий комплекс является частью туристического маршрута "Золотое кольцо Боспорского царства".

Согласно отчету за 2024 год, 99% в уставном капитале компании принадлежит Ольге Ткачевой (по данным СМИ - жена бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева), еще 1% - у ООО "РСХБ-Финанс".

Геленджик РСХБ Шато де Талю Александр Ткачев Ольга Ткачева
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