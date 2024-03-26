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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:45

Чистая прибыль головной компании "Газпрома" за 2023 год сократилась на 7%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль головной компании ПАО "Газпром" за 2023 год составила 695,57 млрд рублей после 747,246 млрд рублей за 2022 год, сообщается в бухгалтерской отчетности компании.

Вместе с тем опубликованный результат превосходит большинство показателей годовой прибыли за историю корпорации. Больше прибыль была только в 2022, 2021 и 2011 годах.

Выручка за 2023 год составила 5,62 трлн рублей после 7,979 трлн рублей за 2022 год.

"Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи.

Выход отчетности по МСФО ожидается до конца апреля.

Газпром
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