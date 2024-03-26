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Прибыль банков РФ в феврале снизилась на 6% год к году, но была выше ожиданий

Прибыль банков РФ в феврале снизилась на 6% год к году, но была выше ожиданий
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль банковского сектора РФ в феврале составила 275 млрд рублей, сократившись на 6% в годовом выражении и на 22% месяц к месяцу, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банков.

Доходность на капитал в феврале снизилась примерно до 23% по сравнению с 30% в январе 2024 года и 29% в феврале 2023 года.

Основная прибыль в феврале сократилась примерно на 90 млрд рублей, до 210 млрд рублей с 300 млрд рублей в январе, в том числе вследствие небольшого доформирования резервов по корпоративным кредитам на 10 млрд рублей (в январе было восстановление примерно на 30 млрд рублей), роста операционных расходов (+37 млрд рублей) и снижения чистого процентного и комиссионного дохода на 23 млрд рублей из-за меньшего количества календарных дней в феврале.

Количество прибыльных банков снизилось до 248 с 292 в январе, а их доля от общего числа банков - до 77% с 90%. Однако системных рисков для сектора это в целом не несет, так как размер потерь убыточных банков незначительный (-14 млрд рублей), а их общая доля в активах сектора составляет около 2%, говорится в обзоре.

ЦБ отмечает, что в целом прибыль пока выше ожиданий регулятора (2,3-2,8 трлн рублей в 2024 году, около 200 млрд рублей в среднем за месяц) из-за очень низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (около 0,2% в феврале в годовом выражении).

ЦБ РФ Банк России
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