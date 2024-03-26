Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:13

Ипотека в РФ в феврале выросла на 0,7%

Этот показатель соответствует ожиданиям по охлаждению рынка

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские банки, по предварительным данным, в феврале незначительно ускорили рост ипотечного портфеля, до 0,7% с 0,6% в январе, что соответствует ожиданиям ЦБ по охлаждению рынка (прогноз по росту на 2024 год - 7-12%), говорится в обзоре регулятора о динамике развития банковского сектора.

Выдачи ипотеки в феврале составили 330 млрд руб., что примерно на 20% выше, чем в январе (272 млрд руб.). Такие изменения отражают типичную сезонность, поскольку январь обычно "проседает" из-за длинных праздников, сказано в обзоре ЦБ.

Рост льготной ипотеки в феврале составил 15%, рыночной - около 40%. При этом высокая динамика выдач рыночной ипотеки объясняется в основном эффектом более низкой базы января, отмечает ЦБ. Кроме того, определенную роль могло сыграть и ужесточение условий массовой "Льготной ипотеки" (повышение первоначального взноса до 30% и сокращение максимального размера кредита до 6 млн руб.) с конца 2023 года: часть заемщиков были вынуждены переориентироваться на рыночные программы.

Прирост выдач рыночной и льготной ипотеки в абсолютном выражении был сопоставим и составил примерно 30 млрд руб., отмечает ЦБ

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Прибыль банков РФ в феврале снизилась на 6% год к году, но была выше ожиданий

Прибыль банков РФ в феврале снизилась на 6% год к году, но была выше ожиданий

Крупнейшие IT-компании РФ задумались о покупке разработчиков операционных систем

Крупнейшие IT-компании РФ задумались о покупке разработчиков операционных систем

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях отсутствия ярких сигналов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях отсутствия ярких сигналов к движению

Рубль в понедельник не изменился к бивалютной корзине на нейтральном новостном фоне

Рубль в понедельник не изменился к бивалютной корзине на нейтральном новостном фоне

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года
Нападение на Crocus City Hall

Банк России рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в Crocus City Hall

Банк России рекомендовал банкам и МФО списать долги погибших в Crocus City Hall
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });