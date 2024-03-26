Ипотека в РФ в феврале выросла на 0,7%

Этот показатель соответствует ожиданиям по охлаждению рынка

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Российские банки, по предварительным данным, в феврале незначительно ускорили рост ипотечного портфеля, до 0,7% с 0,6% в январе, что соответствует ожиданиям ЦБ по охлаждению рынка (прогноз по росту на 2024 год - 7-12%), говорится в обзоре регулятора о динамике развития банковского сектора.

Выдачи ипотеки в феврале составили 330 млрд руб., что примерно на 20% выше, чем в январе (272 млрд руб.). Такие изменения отражают типичную сезонность, поскольку январь обычно "проседает" из-за длинных праздников, сказано в обзоре ЦБ.

Рост льготной ипотеки в феврале составил 15%, рыночной - около 40%. При этом высокая динамика выдач рыночной ипотеки объясняется в основном эффектом более низкой базы января, отмечает ЦБ. Кроме того, определенную роль могло сыграть и ужесточение условий массовой "Льготной ипотеки" (повышение первоначального взноса до 30% и сокращение максимального размера кредита до 6 млн руб.) с конца 2023 года: часть заемщиков были вынуждены переориентироваться на рыночные программы.

Прирост выдач рыночной и льготной ипотеки в абсолютном выражении был сопоставим и составил примерно 30 млрд руб., отмечает ЦБ