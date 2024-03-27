Европейские фондовые индексы завершили сессию ростом

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги во вторник в плюсе.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка поднялся на 0,24% и составил 511,09 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,17%, германский DAX прибавил 0,67%, французский CAC 40 - 0,41%, итальянский FTSE MIB - 0,14%, испанский IBEX 35 - 0,36%.

Текущая неделя будет короткой для европейских бирж - в пятницу они будут закрыты в связи с пасхальными праздниками. Тем не менее, на эту неделю запланирована публикация ряда важных статданных, в том числе, отчетов о безработице и розничных продажах в Германии, а также о динамике ВВП Великобритании и инфляции во Франции. В среду Еврокомиссия опубликует мартовское значение сводного индекса делового и потребительского доверия в еврозоне за март.

Как стало известно во вторник, опережающий индикатор потребительского доверия в Германии, рассчитываемый исследовательской компанией GfK, вырос до максимума с начала года. Значение апрельского индикатора увеличилось до минус 27,4 пункта по сравнению с минус 28,8 пункта в марте. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до минус 27,9 пункта, сообщает Trading Economics.

Тем временем оценка роста ВВП Испании в четвертом квартале была подтверждена на уровне 2% в годовом выражении и 0,6% в поквартальном. В третьем квартале прошлого года испанская экономика выросла на 1,9% и 0,4% соответственно.

Акции британского ритейлера Ocado Group подорожали на 3,3% по итогам торгов. Компания сообщила о росте продаж в минувшем финквартале на 9,5% и подтвердила годовой прогноз выручки.

Бумаги TUI AG поднялись в цене на 4,6%, несмотря на то, что крупнейший туроператор Европы выпустил предупреждение для туристов, планирующих посетить Испанию в период пасхальных каникул, отметив возможность забастовок в нескольких аэропортах страны.

Рыночная стоимость датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk упала на 2,6% в связи с ситуацией в американском Балтиморе (штата Мэриленд). Часть моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе обрушилась после того, как в него врезался контейнеровоз Dali, зафрахтованный Maersk.

Цена бумаг Repsol выросла на 0,4% по итогам торгов. Испанская энергетическая компания анонсировала программу выкупа собственных акций на сумму 913,9 млн евро. Выкуп начнется во вторник и завершится в конце июля.

Капитализация британского онлайн-ритейлера одежды ASOS подскочила на 9,4%. Компания сообщила о падении продаж на 18% в первом финполугодии, завершившемся 3 марта, однако подтвердила прогнозы на текущий фингод в целом.

Рыночная стоимость Carrefour опустилась на 0,8%. Французский оператор супермаркетов достиг соглашения о выкупе собственных акций у компании Galfa на сумму 365 млн евро. Galfa является дочерним предприятием холдинговой компании Motier, владеющей люксовыми универмагами Galeries Lafayette.