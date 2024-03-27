Рубль стабилен относительно доллара и юаня с учетом неоднозначного внешнего фона

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Доллар немного растет, юань чуть снижается на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль не меняется в условиях неоднозначного внешнего фона.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,8375 руб./$1 (+13,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 26,3 коп. выше действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 1,2 коп. - до 12,787 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в условиях неоднозначных внешних сигналов: мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, нефтяные котировки снижаются. При этом нацвалюта ощущает поддержку от компаний-экспортеров, которые перед единым днем уплаты налогов, 28 марта, создают спрос на рублевую ликвидность. В этот день в бюджет должны быть перечислены НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и квартальный НДД. По оценке аналитиков SberCIB Investment Research, объем налоговых выплат в этом месяце может достичь 2 трлн рублей.

Участники большинства мировых рынков постепенно сокращают торговую активность, так как в пятницу, 29 марта, биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии будут закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,48 за баррель, что на 0,89% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $80,98 за баррель, что на 0,78% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Американский рынок акций, уверено поднимавшийся в начале торгов во вторник, завершил сессию в минусе на фоне неоднородных статданных.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты. В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в июне оценивается рынком в 64%, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,17%, китайский CSI300 снижается на 0,46%, гонконгский Hang Seng - на 0,81%, южнокорейский Kospi - на 0,13%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,3%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднимается на 0,24%.