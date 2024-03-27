Цены на нефть снижаются на данных о запасах в США

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API), показавших существенный рост запасов в США.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени составляет $85,54 за баррель, что на $0,71 (0,82%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,5 (0,6%), до $86,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,61 (0,75%), до $81,01 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,33 (0,4%), до $81,62 за баррель.

Согласно оценкам API, запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 22 марта, увеличились на 9,337 млн баррелей - это максимальный рост с середины февраля 2023 года.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 2,4 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о резервах энергоносителей в США будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 по Москве.

Нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новостей от ОПЕК+.

Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства.