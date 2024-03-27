Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:10

Компания-разработчик софта IVA планирует провести IPO в 2024 году

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Компания-разработчик сервиса видеоконференций IVA Technologies планирует выйти на биржу в течение этого года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника на рынке разработки софта.

Другой источник утверждает, что проведение IPO может состояться уже до конца III квартала.

Компания-разработчик уже наняла банковских консультантов и юристов. Сама сделка будет предусматривать и продажу акций действующих акционеров, сообщил изданию источник, знакомый с планами компании.

В экосистему IVA входят сервис видеоконференций (флагманский продукт компании), корпоративный мессенджер, бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта, система управления и мониторинга, сервер корпоративной телефонии, линейка IP-телефонов и другие продукты.

Основное юрлицо компании - ООО "ИВКС". Согласно данным ЕГРЮЛ, оно принадлежит Николаю Ивеневу (31,56%), Андрею Зокину (25,4%), Станиславу Иодковскому (23,12%), Евгению Терентьеву (16,05%) и Виктору Петрову (3,85%).

IVA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале сократилась на треть до 61,3 млрд руб.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале сократилась на треть до 61,3 млрд руб.

Цены на нефть снижаются на данных о запасах в США

Цены на нефть снижаются на данных о запасах в США

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Стоимость возвращенных государству предприятий ВПК превышает 333 млрд рублей

"Сахалинская энергия" получила нового совладельца

Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне нестабильной нефти

Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне нестабильной нефти

Visa и Mastercard снизят межбанковские комиссии по картам в США

Дорожные камеры могут начать проверять полисы ОСАГО у нарушителей до конца года

Дорожные камеры могут начать проверять полисы ОСАГО у нарушителей до конца года

ФРГ установит полный контроль над газотранспортными активами Wintershall и "Газпрома"

Сбербанк снова меняет условия выдачи льготной ипотеки

Сбербанк снова меняет условия выдачи льготной ипотеки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });