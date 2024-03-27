Компания-разработчик софта IVA планирует провести IPO в 2024 году

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Компания-разработчик сервиса видеоконференций IVA Technologies планирует выйти на биржу в течение этого года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на два источника на рынке разработки софта.

Другой источник утверждает, что проведение IPO может состояться уже до конца III квартала.

Компания-разработчик уже наняла банковских консультантов и юристов. Сама сделка будет предусматривать и продажу акций действующих акционеров, сообщил изданию источник, знакомый с планами компании.

В экосистему IVA входят сервис видеоконференций (флагманский продукт компании), корпоративный мессенджер, бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта, система управления и мониторинга, сервер корпоративной телефонии, линейка IP-телефонов и другие продукты.

Основное юрлицо компании - ООО "ИВКС". Согласно данным ЕГРЮЛ, оно принадлежит Николаю Ивеневу (31,56%), Андрею Зокину (25,4%), Станиславу Иодковскому (23,12%), Евгению Терентьеву (16,05%) и Виктору Петрову (3,85%).