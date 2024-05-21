"Ведомости" сообщили о планах разработчика софта IVA провести IPO на "Мосбирже"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Компания-разработчик сервиса видеоконференций IVA Technologies планирует IPO на "Московской бирже" в начале июня, в рамках которого намерена привлечь 3-4 млрд рублей, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.

Представитель компании прокомментировал газете, что, "как и любая успешная компания, IVA Technologies рассматривает различные стратегические варианты развития, однако о каких-либо конкретных планах говорить преждевременно".

О планах компании выйти на биржу "Ведомости" писали в конце марта - тогда один из источников говорил, что размещение может состояться до конца III квартала.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты оценивали IVA Technologies в 35-40 млрд рублей.

В экосистему IVA входят сервис видеоконференций (флагманский продукт компании), корпоративный мессенджер, бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта, система управления и мониторинга, сервер корпоративной телефонии, линейка IP-телефонов и другие продукты.

Основное юрлицо компании - АО "ИВА" (прежнее наименование ООО "ИВКС"). Компания учреждена в Татарстане в 2017 году.

Выручка IVA Technologies в 2023 году по МСФО составила 2,5 млрд рублей, что на 77% больше аналогичного показателя 2022 года. EBITDA выросла на 83%, до 2 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,8 млрд рублей, что на 75% больше показателя 2022 года.