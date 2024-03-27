Nissan выкупит у Renault 100 млн своих акций на 362 млн евро

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Renault SA планирует продать около 100,2 млн акций своего партнера по альянсу Nissan Motor Co. на сумму 362 млн евро, говорится в сообщении французского автопроизводителя.

Renault зафиксирует бухгалтерский убыток от сделки в размере 450 млн евро.

Продажа акций пройдет в рамках плана ребалансировки перекрестного владения акциями, утвержденного в июле прошлого года. В соответствии с этим планом компании будут владеть по 15% акций друг друга. В связи с этим Renault, которой принадлежало 43,3% акций Nissan, передала 28,4%-ный пакет бумаг во французский траст, чтобы постепенно продать их партнеру.

Renault по-прежнему владеет 180 млн акций Nissan и может продать их самой компании или третьим лицам в течение последующих шести месяцев.

Акции Renault дорожают на 0,4% на торгах в среду. С начала текущего года капитализация компании выросла на 27%, до 13,2 млрд евро.