Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:54

Nissan выкупит у Renault 100 млн своих акций на 362 млн евро

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Renault SA планирует продать около 100,2 млн акций своего партнера по альянсу Nissan Motor Co. на сумму 362 млн евро, говорится в сообщении французского автопроизводителя.

Renault зафиксирует бухгалтерский убыток от сделки в размере 450 млн евро.

Продажа акций пройдет в рамках плана ребалансировки перекрестного владения акциями, утвержденного в июле прошлого года. В соответствии с этим планом компании будут владеть по 15% акций друг друга. В связи с этим Renault, которой принадлежало 43,3% акций Nissan, передала 28,4%-ный пакет бумаг во французский траст, чтобы постепенно продать их партнеру.

Renault по-прежнему владеет 180 млн акций Nissan и может продать их самой компании или третьим лицам в течение последующих шести месяцев.

Акции Renault дорожают на 0,4% на торгах в среду. С начала текущего года капитализация компании выросла на 27%, до 13,2 млрд евро.

Nissan Renault
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале сократилась на треть до 61,3 млрд руб.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-феврале сократилась на треть до 61,3 млрд руб.

Цены на нефть снижаются на данных о запасах в США

Цены на нефть снижаются на данных о запасах в США

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Фондовые индексы США завершили торги снижением

Стоимость возвращенных государству предприятий ВПК превышает 333 млрд рублей

"Сахалинская энергия" получила нового совладельца

Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне нестабильной нефти

Рубль немного подешевел к доллару и евро на фоне нестабильной нефти

Visa и Mastercard снизят межбанковские комиссии по картам в США

Дорожные камеры могут начать проверять полисы ОСАГО у нарушителей до конца года

Дорожные камеры могут начать проверять полисы ОСАГО у нарушителей до конца года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });