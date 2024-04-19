Nissan ухудшил годовые прогнозы чистой прибыли и выручки

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. ухудшил прогнозы прибыли и выручки, полученных по итогам минувшего финансового года, отметив снижение продаж и рост расходов.

Согласно новому прогнозу компании, ее чистая прибыль по итогам фингода, завершившегося 31 марта, составила 370 млрд иен ($2,4 млрд), операционная прибыль - 530 млрд иен, выручка - 12,6 трлн иен.

В феврале Nissan прогнозировала, что ее годовая чистая прибыль составит 390 млрд иен, операционная прибыль - 620 млрд иен, выручка - 13 трлн иен.

Продажи автомобилей в прошлом фингоду, как ожидается, составили 3,44 млн единиц, что хуже ожиданий, говорится в пресс-релизе компании.

В соответствии с объявленным в марте 2024 года планом развития бизнеса, Nissan намерен увеличить глобальные продажи автомобилей на 1 млн единиц к концу 2026 финансового года и ускорить переход на электромобили.

Акции Nissan подешевели на 1,5% по итогам торгов в Токио в пятницу. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 16%.