Fans отозвал иск к структуре "Интер РАО" на 22,5 млн евро

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Российская структура чешского производителя энергооборудования Fans ("Фанс") отозвала иск к ООО "Интер РАО - Инжиниринг" на сумму 22,5 млн евро, говорится в материалах суда, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

Так, согласно карточке дела, "Фанс" 25 марта подал ходатайство об отказе от иска.

Как отмечается в комментарии "Интер РАО - Инжиниринг", раcпространенном в среду, истец принял такое решение, "ознакомившись с нашим отзывом по делу".

"Договоры на поставку оборудования (сухих вентиляторных градирен) на Прегольскую и Приморскую ТЭС (были введены в эксплуатацию в 2019-2020 гг.) с чешской компанией "Фанс" предусматривали отложенный платёж. Однако чешская компания - поставщик оборудования нарушила сроки исполнения договорных обязательств, в связи с чем на неё были наложены штрафные санкции. Отложенные платежи были засчитаны в счёт погашения этих штрафных санкций, о чём "Фанс" была своевременно уведомлена", - напомнили в структуре "Интер РАО".

Ранее в "Интер РАО - Инжиниринг" также сообщали "Интерфаксу", что "в настоящее время "Фанс" находится в состоянии банкротства и пытается предъявлять ООО "Интер РАО - Инжиниринг" неправомерные требования вместе с неустойками, в десятки раз превышающими ранее зачтённые отложенные платежи".

Аккредитация российского филиала Fans была прекращена в конце 2023 г., следует из данных госреестра аккредитованных филиалов.