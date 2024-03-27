Производство СПГ в РФ в феврале выросло на 5% до 2,8 млн тонн

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Производство крупнотоннажного сжиженного природного газа в России в феврале 2024 года составило 2,8 млн тонн, что на 4,6% больше, чем в феврале 2023 года, сообщил Росстат.

Также из сводки ведомства следует, что статистики уточнили оценку производства СПГ в феврале 2023 года с 2,5 до 2,7 млн тонн.

За два месяца 2024 года производство СПГ составило 5,9 млн тонн, что на 8,7% больше, чем годом ранее.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Криогаз-Высоцк" и "Газпром СПГ Портовая".

Большая часть этого энергоносителя в России выпускается в арктической зоне, и его производство наиболее эффективно при зимних отрицательных температурах воздуха.

Росстат округляет данные до одного знака после запятой.

Согласно среднесрочному макропрогнозу, в 2024 году ожидается выпуск 38 млн тонн СПГ по базовому и 37 млн тонн по консервативному сценарию.