Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent поднялась к $86,4 за баррель), а также сохраняющих ожиданий начала дивидендного сезона в России. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,3%, лидируют в росте акции "АЛРОСА" и "Аэрофлота".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3311,98 пункта (+0,2%), индекс РТС – 1133,53 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар просел до 92,05 рубля (-0,26 рубля).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,4% "префы"), "Роснефти" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги Сбербанка (+0,4% и +0,4% "префы"), "ТКС Холдинг" (+0,4%), "ММК" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ОК "Русал" (+0,1%).

ПАО "Алкогольная группа Кристалл" (+2,8%), основным производственным активом которого является ООО "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл", в январе-феврале получило выручку (за вычетом акциза и НДС) в размере 496 млн рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. Компания также сообщила, что общие продажи продукции за два месяца составили 1,533 млрд рублей, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подешевели акции Polymetal (-0,7%), "РусГидро" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", позитивные корпоративные новости способствуют позитивной динамике на рынке акций РФ. На четверг приходится пик налоговых выплат, поэтому не исключено локальное укрепления курса рубля до 90,33-91,36 руб./$1.

В США запасы нефти остаются на 25,5 млн баррелей ниже уровней резервов сопоставимого периода прошлого года. Вместе с тем, по оценкам аналитиков JPMorgan, дополнительные сокращения добычи нефти в России во II квартале 2024 года могут поддержать рост котировок Brent до $90-95 за баррель в апреле-мае.

Акционеры HeadHunter накануне одобрили редомициляцию компании с Кипра в САР в Калининграде. Переезд и последующий листинг на "Московской бирже" позволят возобновить дивидендные выплаты. Исторически компания направляла на дивиденды 75% скорректированной чистой прибыли. Таким образом, на дивиденды за 2023 год компания может направить 9,36 млрд руб.

Ключевой акционер "Софтлайна" объявил о дополнительном обмене расписок Noventiq (бывшая головная компания "Софтлайна") на свои акции (3 расписки на 1 акцию) для тех держателей, которые не участвовали в сделке в августе-сентябре 2023 года. Обмен позволит увеличить количество акций "Софтлайна" в свободном обращении и их ликвидность, что сформирует предпосылки для включения акций компании в разные индексы и в первый котировальный список, полагают эксперты "Цифра брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в четверг продолжит рост, ближайшей целью выступает годовой максимум 3343,56 пункта. Маловероятно, что она будет достигнута сразу, но это вполне возможно в течение следующих нескольких торговых сессий.

"Считаем, что восходящую динамику должны сохранить акции "ЛУКОЙЛа", которые смогли преодолеть уровень сопротивления. Также с оптимизмом смотрим на бумаги Сбербанка", - считает аналитик.

Акции АФК "Система" накануне обновили максимум с января 2022 года – высокий спрос объясняется готовящимся публичным размещением двух дочерних компаний, а также обновленная дивидендная политика АФК. Акции МосБиржи обновили свой максимум, подорожали бумаги "АЛРОСА" после сообщений о заключении соглашении по выкупу алмазов Минфином в 2024 году (предполагается, что Минфин в течение года будет закупать часть продукции компании в Гохран), отмечает Головинов.

Фондовые индексы США и Азии

В США в среду индексы акций выросли на 0,5-1,2% после двухдневного снижения, при этом индекс Dow Jones (+1,2%) подскочил почти на 500 пунктов, а S&P 500 (+0,9%, до 5248,49 пункта) завершил сессию на историческом максимуме.

Рынок ждет публикации в пятницу американского индекса PCE, на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что в феврале индикатор вырос на 2,5% в годовом выражении и на 0,4% в помесячном. В январе рост составлял 2,4% и 0,3% соответственно.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia вырос на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют в пределах 0,1%).

В Японии трейдеры фиксировали прибыль после сильного подъема рынка в последнее время, пишет Trading Economics. Также инвесторы ждут данных по экономике страны (розничные продажи, безработица, промышленное производство), которые будут опубликованы в пятницу.

Поддержку рынку Китая оказала, в частности, новость о том, что председатель КНР Си Цзиньпин днем ранее провел в Пекине встречу с представителями американского бизнеса.

Он заявил, что Китай планирует и реализует серию крупных мер, ориентированных на всеобъемлющее углубление реформ, создание бизнес-среды мирового класса и на обеспечение широкого пространства для развития международного бизнеса. При этом Си Цзиньпин призвал США работать с Китаем в одном направлении, сообщили китайские СМИ.

По его словам, несмотря на то, что "отношения США и Китая не могут вернуться в прошлое, у них может быть лучшее будущее".

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут после двух дней снижения котировок, чему способствовали данные о запасах топлива в США, сообщает Trading Economics.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 в четверг составила $86,37 за баррель (+0,3% и -0,9% накануне), майская цена WTI - $81,74 за баррель (+0,5% и -0,3% в среду).

NYMEX и ICE Futures будут закрыты 29 марта в связи со Страстной пятницей.

Как сообщило министерство энергетики США в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,275 млн баррелей.

Тем не менее, эта информация оказала позитивное влияние на рынок, поскольку во вторник Американский институт нефти (API) опубликовал данные, согласно которым запасы за минувшую неделю выросли гораздо более значительно - на 9,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новостей от ОПЕК+.

Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи, поскольку в ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства, полагают эксперты.