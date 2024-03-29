Минэкономразвития и Федресурс запустили функционал для раскрытия отчетов об устойчивом развитии
Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития совместно с Федресурсом предоставили компаниям возможность централизованно раскрывать, следуя утвержденным министерством в ноябре 2023 года методическим рекомендациям, отчеты об устойчивом развитии.
Документ рекомендует российским государственным, публичным или крупным компаниям с выручкой от 10 млрд рублей, иным организациям, заинтересованным в обнародовании нефинансовой информации, ежегодно раскрывать социальные, управленческие, экологические и экономические показатели. Компании смогут раскрыть данные сведения по итогам 2023 года в 2024 году.
Сведения об отчетности об устойчивом развитии и о документе, составленном по результатам ее независимой внешней оценки, министерство рекомендует вносить в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс, fedresurs.ru) в течение 10 рабочих дней с даты ее раскрытия на официальном сайте организации.
"В 2023 году Президент РФ Владимир Путин дал поручение о ежегодной публикации компаниями нефинансовой отчетности. Минэкономразвития, реализуя это поручение, последовательно развивает информационную инфраструктуру и нормативно-правовую базу, делающую такие данные доступнее. Мы призываем компании более активно раскрывать сведения, в том числе показывающие многосторонний вклад бизнеса в достижение национальных целей", - сказал первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.
"Раскрытие нефинансовой отчетности компаний на едином информационном ресурсе позволит инвесторам и партнерам сравнивать достижения компаний в этой сфере, а компаниям - публично заявить о своей приверженности стратегии устойчивого развития. Эта информация сегодня все больше востребована инвесторами, российскими и зарубежными партнерами, потребителями", - отметил заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.
Потенциальными клиентами нового сервиса являются свыше 500 тысяч российских компаний, которые уже имеют "личные кабинеты" на Федресурсе.
Федресурс (fedresurs.ru) - основной электронный канал раскрытия юридически значимой информации о субъектах экономической деятельности РФ, общедоступный ресурс для анализа контрагентов, обременений, мониторинга банкротств. Арбитражные управляющие и организаторы торгов раскрывают в нем сведения о ходе процедур банкротства, проведении и результатах торгов имуществом должников. Оператором Федресурса является АО "Интерфакс". В 2023 году "Интерфакс" и Национальный ESG Альянс запустили общедоступный портал, содержащий нефинансовые показатели 600 организаций.