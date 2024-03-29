Минэкономразвития и Федресурс запустили функционал для раскрытия отчетов об устойчивом развитии

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития совместно с Федресурсом предоставили компаниям возможность централизованно раскрывать, следуя утвержденным министерством в ноябре 2023 года методическим рекомендациям, отчеты об устойчивом развитии.

Документ рекомендует российским государственным, публичным или крупным компаниям с выручкой от 10 млрд рублей, иным организациям, заинтересованным в обнародовании нефинансовой информации, ежегодно раскрывать социальные, управленческие, экологические и экономические показатели. Компании смогут раскрыть данные сведения по итогам 2023 года в 2024 году.

Сведения об отчетности об устойчивом развитии и о документе, составленном по результатам ее независимой внешней оценки, министерство рекомендует вносить в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс, fedresurs.ru) в течение 10 рабочих дней с даты ее раскрытия на официальном сайте организации.

"В 2023 году Президент РФ Владимир Путин дал поручение о ежегодной публикации компаниями нефинансовой отчетности. Минэкономразвития, реализуя это поручение, последовательно развивает информационную инфраструктуру и нормативно-правовую базу, делающую такие данные доступнее. Мы призываем компании более активно раскрывать сведения, в том числе пок‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​азывающие многосторонний вклад бизнеса в достижение национальных целей", - сказал первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

"Раскрытие нефинансовой отчетности компаний на едином информационном ресурсе позволит инвесторам и партнерам сравнивать достижения компаний в этой сфере, а компаниям - публично заявить о своей приверженности стратегии устойчивого развития. Эта информация сегодня все больше востребована инвесторами, российскими и зарубежными партнерами, потребителями", - отметил заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

Потенциальными клиентами нового сервиса являются свыше 500 тысяч российских компаний, которые уже имеют "личные кабинеты" на Федресурсе.