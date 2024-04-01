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MDMG в 2023 году нарастила EBITDA на 16,3% до 9,2 млрд рублей

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя" в 2023 году, согласно аудированной отчетности по МСФО, увеличила показатель EBITDA на 16,3% – до 9,2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по EBITDA выросла на 2 п. п. до 33,4%.

Выручка MDMG, как сообщалось ранее, увеличилась на 9,6% ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​​​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌до 27,63 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 7,82 млрд рублей, что на 65,8% больше, чем в предыдущем году. Динамика чистой прибыли по отношению к скорректированной чистой прибыли за 2022 год составила 30,3% (в 2022 году корректировки включали обесценение незавершенного строительства, основных средств и гудвилла на сумму 1,29 млрд рублей).

MDMG MD Medical Group Investments
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