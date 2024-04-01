УК сети клиник "Мать и дитя" может направить 50-75% EBITDA на дивиденды-2023

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя") подтверждает планы по возвращению к выплате дивидендов после завершения процесса редомициляции, планирует направить на выплаты 50-75% EBITDA за 2023 год и предыдущие периоды, за которые дивиденды не выплачивались, сообщил управляющий директор компании Марк Курцер.

Акционеры MDMG в августе 2023 года одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в специальный административный район (САР) острова Октябрьский (Калининградская область). В феврале компания сообщала, что планирует завершить редомициляцию в начале II квартала, после чего сможет возобновить выплату дивидендов.

На годовом собрании акционеров, назначенном на 25 апреля, рекомендовано не выплачивать дивиденды за 2023 год из-за ограничений с осуществлением выплат до окончания процесса редомициляции.

"Пока технической возможности выплатить дивиденды нет, поэтому совет директоров принял решение не выплачивать. Как только мы пройдем все этапы редомициляции, откроемся в Калининграде как МКПАО, мы тут же проведем совет директоров и выплатим дивиденды. Мы планируем выплатить от 50% до 75% от EBITDA за те годы, которые не выплачивали, включая 2023 год", - сказал Курцер в понедельник в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков.

По его словам, процесс смены юрисдикции компании идет в соответствии с планом. "Мы идем по редомициляции согласно нашей программе. Мы ждем того, чтобы нас отпустили с Кипра. У нас все готово, мы готовы ко всем вопросам, связанным с обменом депозитарных расписок на акции", - сказал глава компании.

Дивидендная политика MDMG, утвержденная в декабре 2023 года, предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной (если таковая имеется), на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО за прошедший финансовый год, а также промежуточной финансовой информации - для выплаты промежуточных дивидендов.

Выплата дивидендов обусловлена уровнем долга (соотношение чистый долг/EBITDA должно быть не более 3х). Кроме того, выплата любых дивидендов будет зависеть от размера чистой прибыли (в том числе накопленной), ограничений по существующим соглашениям, имеющегося денежного потока, дивидендов от дочерних компаний, потребностей MDMG в капзатратах, а также условий рынка капитала, целей развития группы и иных связанных с потребностями в финансировании компании вопросов.

Выплата дивидендов должна производиться не реже одного раза в год. По усмотрению совета директоров могут выплачиваться промежуточные дивиденды.

Последний раз MDMG выплачивала дивиденды осенью 2022 года - по итогам I полугодия. На каждую обыкновенную акцию было выплачено по 8,55 рубля, суммарно - 642,3 млн рублей.