Индекс МосБиржи на старте торгов обновил максимум с февраля 2022 года

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил подъем на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти (Brent торгуется выше $87 за баррель), а также на дивидендных ожиданиях. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,4-0,5%, причем первый обновил максимум с февраля 2022 года; обновляют максимумы "префы" "Сургутнефтегаза".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3347,59 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1142,56 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,6%.

Доллар стоит 92,31 рубля (-0,17 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,6%), ВТБ (+2%), расписки OZON (+1,5%), бумаги "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +2,1% "префы"), "Газпром нефти" (+1%), АФК "Система" (+1%), "Аэрофлота" (+0,9%), "ТКС Холдинг" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,3% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-1,4%), "Северстали" (-0,6%), "Норникеля" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Татнефти" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник обновит годовой максимум, который находится на отметке 3343 пункта. Цены на сырье растут, стоимость Brent вновь вернулась выше $87 за баррель.

Основное внимание будет сконцентрировано на бумагах Сбербанка - скоро наблюдательный совет должен дать рекомендацию по дивидендам за 2023 год, полагает аналитик. Сильно выглядят бумаги "ЛУКОЙЛа", здесь также можно ожидать дальнейшего роста. В понедельник последний торговый день для акций "Норникеля" перед сплитом (возобновление торгов намечено на 8 апреля), при этом ощутимого влияния от дробления бумаг, скорее всего, не будет. Акции "Норникеля" очень популярны у частных инвесторов, поэтому сильного притока средств не должно быть, считает Головинов.

На вечерней сессии в пятницу на 5% подскочили расписки X5 Group (+7,3% в понедельник - прим. ИФ) после сообщений, что компания получила от Минпромторга заявление о приостановлении корпоративных прав на ее российскую дочернюю структуру. Это подготовка к принудительной редомициляции X5 Group после включения ее в список ЭЗО. Вероятно, рост акций в понедельник продолжится, так как Мосбиржа ввела запрет на короткие продажи, полагает аналитик ПСБ.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", активность на глобальных площадках может быть понижена на текущей неделе ввиду пасхальных каникул в ряде стран в понедельник и на фоне национальных выходных в Китае в конце недели. В связи с этим торговая активность на российских площадках может быть снижена.

В среду будут опубликованы данные за февраль по розничным продажам и безработице в России. Статистические данные важны с точки зрения оценки потребительской уверенности и активности, что является важным индикатором для определения траектории денежно-кредитн‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​ой политики.

Поддержку рынку акций РФ оказывает продолжающийся сезон отчетностей - на этой неделе результаты за 2023 год раскроют ГК "Астра", АФК "Система", "ЭЛ5-Энерго", "Софтлайн", отмечают эксперты "Цифра брокер". Отдельные корпоративные истории также вселяют оптимизм: акции X5 Group в пятницу выросли на новости о том, что Минпромторг запустил процесс принудительной редомициляции ритейлера.

В пятницу начались торги акциями "Европлана" (+0,6%, до 955,2 рубля) после IPO. Размещение прошло по верхней границе объявленного ценового диапазона (875 руб. за акцию), компания отметила "значительный интерес со стороны инвесторов", а совокупный спрос "многократно превысил" предложение. Это уже четвертое IPO на российском рынке с начала года, рынок ожидает новостей по следующим IPO, и текущий год может стать насыщенным для первичного рынка акций, полагают эксперты "Цифра брокер".

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,04%, китайский Shanghai Composite повысился на 1,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,4-0,5%).

Биржи Австралии и Гонконга по-прежнему закрыты в связи с пасхальными выходными, также в понедельник не будут работать биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале опустился до 11 пунктов по сравнению с 13 пунктами в октябре-декабре прошлого года, говорится в сообщении Банка Японии.

Это первое снижение показателя за год. Между тем аналитики в среднем прогнозировали более значительное падение - до 10 пунктов, по данным Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте увеличился до 50,8 пункта по сравнению с 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это максимальное значение показателя с марта прошлого года. Аналитики в среднем ожидали менее существенного подъема - до 49,9 пункта, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно растут после уверенного роста по итогам первого квартала.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в понедельник составила $87,2 за баррель (+0,3% к уровню четверга), майская цена WTI - $83,41 за баррель (+0,3%).

Биржи NYMEX и ICE Futures были закрыты в пятницу, 29 марта, в связи со Страстной пятницей.

Участники рынка ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее на этой неделе.

В марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%, при этом подъем был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. В первом квартале цены выросли соответственно на 13,6% и 16,1%, согласно данным Dow Jones Market.