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Банк "Ак Барс" в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ в 4 раза

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Банк "Ак Барс" в 2023 году получил чистую прибыль по РСБУ в размере 6,4 млрд рублей, что в 4,1 раза больше, чем в 2022 году, говорится в аудированной отчетности кредитной организации.

Чистые процентные доходы увеличились в 2,1 раза - с 15 млрд рублей до 30,8 млрд рублей.

Расходы на создание резервов под возможные потери и ожидаемые кредитные убытки выросли с 2,2 млрд рублей до 9,1 млрд рублей (в 4,2 раза).

Активы банка за 2023 год увеличились на 3,3%, до 837,7 млрд рублей, в том числе чистая ссудная задолженность возросла на 11,3%, до 527,7 млрд рублей.

Совокупный объем привлеченных средств клиентов снизился на 6,4%, до 661,6 млрд рублей.

Банк "Ак Барс" по итогам 2023 года занял 18-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Деятельность банка контролирует правительство Татарстана с участием менеджмента АО "Связьинвестнефтехим".

Ак Барс Татарстан Связьинвестнефтехим
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