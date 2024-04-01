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РФ в марте снизила отгрузки пшеницы на экспорт на 15,7% до 4,5 млн т

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - РФ в марте экспортировала 5,7 млн тонн основных видов зерна, что на 14,6% меньше, чем в марте прошлого года. Об этом говорится в мониторинге Российского зернового союза. Темпы снижения экспорта пшеницы выше.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, отгрузки пшеницы сократились на 15,7% и составили 4 млн 517 тыс. тонн. При этом экспорт ячменя вырос почти в 1,9 раза до 612 тыс. тонн, кукурузы – сократился на 42% до 574 тыс. тонн.

С начала сезона (с 1 июля 2023 года) на экспорт отгружено 51,4 млн тонн основных видов зерновых, в том числе 42,2 млн тонн пшеницы.

"Таким образом, при экспортном потенциале основных видов зерновых в 67 млн тонн в оставшиеся три месяца сезона может быть отгружено 15,6 млн тонн, пшеницы – при экспортном потенциале в 55 млн тонн – 12,8 млн тонн, - уточнила Тюрина. - Среднемесячные отгрузки в оставшиеся три месяца по основным видам зерновых оцениваются в 5,2 млн тонн, в том числе по пшенице – 4,3 млн тонн. Эти объемы меньше, чем отгружается в настоящее время".

Как заявила эксперт, ожидания по экспорту пшеницы в прошлом месяце были выше – на уровне марта прошлого года, когда было отгружено 5,2 млн тонн. "Но сокращение составило порядка 700 тыс. тонн. Отчасти это может быть связано с приостановкой отгрузок одним из крупнейших российских экспортеров – ТД "РИФ", - сказала она.

Тюрина также сообщила, что в марте российская пшеница отгружалась в 28 стран против 44 стран год назад. Основным покупателем стал Египет – 1 млн 196 тыс. тонн против 1 млн 477 тыс. тонн в марте прошлого года. "Но надо отметить некоторое восстановление отгрузок после падения почти в два раза в зимний период. В марте они снизились только на 19%", - обратила внимание аналитик.

По ее данным, экспорт в Турцию в минувшем месяце снизился до 362 тыс. тонн против 1 млн 082 тыс. тонн годом ранее. При этом отгрузки в Ливию выросли до 752 тыс. тонн против 73 тыс. тонн год назад, в Бангладеш – до 160,8 тыс. тонн против 57 тыс. тонн. "Почти в три раза больше отправлено пшеницы в Мексику – 146 тыс. тонн против 49 тыс. тонн, более чем в два раза – в ОАЭ. Впервые за последние два года в Шри-Ланку отгружено 107 тыс. тонн пшеницы", - сказала эксперт.

Основным покупателем ячменя в марте была Саудовская Аравия – 192 тыс. тонн. Год назад его отгрузок в эту страну не было. "По кукурузе серьезный рост отгрузок в Иран – на 47%, до 308 тыс. тонн. На наибольшими темпами – в 40 раз – вырос экспорт кукурузы в Египет, до 96 тыс. тонн против 2,4 тыс. тонн год назад", - сообщила Тюрина.

По ее словам, в марте российскую пшеницу отправляли на экспорт 43 компании против 64 в марте прошлого года. Причем ТД "РИФ" снизил отгрузки на 21%.

В марте все виды зерновых отгружались через 18 портов против 22 годом ранее. "Впервые за долгое время снизились отгрузки через порт Новороссийска – на 5,7%, до 2 млн 152 тыс. тонн против 2 млн 280 тыс. тонн годом ранее. Рейдовая перевалка сократилась на 33%, до 877 тыс. тонн против 1 млн 306 тыс. То есть суммарно Новороссийск и рейдовая перевалка дали сокращение на 560 тыс. тонн, - отметила Тюрина. - Отгрузки через Ростов-на-Дону снизились на 6,7%, через Тамань - на 3,6%, через Туапсе - на 19,5%. Единственный порт, через который в марте отгрузки выросли, - это Астрахань. Рост составил почти в 1,8 раза, до 320 тыс. тонн. Это, прежде всего, отгрузки на Иран, куда в основном отправляется кукуруза и понемногу - ячмень и пшеница".

Говоря о ценовой ситуации, Тюрина сообщила, что за месяц цены на европейскую пшеницу выросли на 1,9%, до $214 за тонну с $210 на 1 марта. Американская пшеница, напротив, подешевела на 8%, до $225 с $244 за тонну. Цены на российскую пшеницу (FOB Новороссийск) сократились на 9%, до $204 против $224 за тонну.

"Получается, что к началу апреля цены на российскую пшеницу подошли с дисконтом $10 по отношению к европейской. Последний раз такой показатель был в декабре 2023 года. Такой дисконт должен стимулировать объем закупок российской пшеницы, ценовая конъюнктура складывается в ее пользу", - считает эксперт.

Тюрина также сообщила, что отпускные цены производителей пшеницы по сравнению с началом марта снизились в пределах 50 рублей, до 9 950 рублей за тонну в среднем. В марте прошлого года цена составляла 11 130 рублей за тонну.

Российский зерновой союз
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